¡VIDEO! Así una pareja hizo "willy" en una moto con su bebé en brazos

Una peligrosa secuencia vial registrada en la provincia de Catamarca generó un masivo repudio en las redes sociales y derivó en una investigación formal por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Se trata de las imágenes de una pareja que circulaba a bordo de una motocicleta realizando una maniobra de acrobacia conocida como "willy", sobre una sola rueda, mientras la acompañante sostenía a un bebé en brazos.

La polémica y la investigación

El hecho trascendió luego de que vecinos de la zona norte de la capital provincial denunciaran el temerario accionar del conductor. De acuerdo con los datos recabados, la grabación original fue tomada del estado de WhatsApp publicado por la propia mujer que iba como pasajera.

En las imágenes se observa con claridad el momento en que el conductor eleva la rueda delantera del vehículo y continúa la marcha en esa posición.

Detrás iba la mujer, aferrada únicamente al menor con ambos brazos y sin ningún tipo de sujeción al rodado. Lo que agravó la indignación pública fue la leyenda con la que se difundió el archivo: "un Willy con el gordito JAJAJA".

Ninguno de los tres ocupantes, incluido el bebé, llevaba colocado el casco reglamentario ni elementos de protección.

Una pareja protagonizó una peligrosa maniobra en moto con un bebé en brazos.

Tras la viralización del material audiovisual, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron a la agencia NA que ya se encuentran abocados a identificar a los responsables de la maniobra ilegal: "Estamos detrás de la pareja y por ahora logramos identificar a la mujer".

El episodio vuelve a poner en foco las severas sanciones aplicadas ante conductas imprudentes en la vía pública. Semanas atrás, un motociclista de la provincia de Buenos Aires fue sancionado y su licencia quedó inhabilitada hasta el año 2099 tras ser filmado realizando acrobacias peligrosas y zigzagueando entre vehículos. "La imprudencia tiene consecuencias", remarcaron desde las áreas de seguridad vial.



