¡VIDEO! Pánico por puma suelto: así sorprendió a los vecinos

La Dirección de Protección Ciudadana y Defensa Civil del municipio de Bolívar confirmó la presencia de un puma en la zona céntrica de la ciudad. El primer avistamiento del animal ocurrió en la madrugada del domingo pasado.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las autoridades, una cámara de seguridad ubicada en la intersección de la avenida Centenario y la avenida Venezuela captó al ejemplar en el momento en que salía de las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1.

Tras salir del establecimiento educativo, el felino continuó su trayecto sobre la avenida Venezuela. Los operadores del Centro de Monitoreo Municipal siguieron su desplazamiento en tiempo real mediante el domo instalado en el Estadio Municipal.

El Centro de Monitoreo Municipal captó el recorrido del animal por el centro de Bolívar.

Las imágenes permitieron trazar el recorrido del animal hasta la altura 650 de la misma calle. En ese tramo, el ejemplar cruzó hacia la vereda opuesta y luego volvió a atravesar el asfalto.

El rastro del animal se interrumpió en la avenida Venezuela al 700. A partir de ese momento, las tareas de rastrillaje se centraron en las inmediaciones.

Ante esta situación, el Municipio activó un protocolo de emergencia y un operativo de búsqueda en conjunto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para dar con la ubicación exacta del felino para neutralizar cualquier riesgo.

Asimismo, se incorporó a los equipos del Bioparque Municipal La Máxima, ubicado en la ciudad vecina de Olavarría. El grupo de especialistas será el encargado de capturar y contener al animal una vez que sea localizado.

Como medida preventiva, las autoridades difundieron un comunicado para extremar los cuidados. "Ante un eventual avistamiento, se solicita a la comunidad no acercarse, no asustar ni intentar capturar al animal", indicó el texto.

Y añade: "Es fundamental mantener una distancia segura, resguardarse y dar aviso inmediatamente a las autoridades, comunicándose con Policía al 101 o con la Dirección de Protección Ciudadana y Defensa Civil al 2314-482404", detallaron desde el Municipio.

Por último, las autoridades advirtieron que las tareas de búsqueda continuarán de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero del puma, cuando intervendrá el equipo de Olavarría para efectuar "el procedimiento correspondiente".