Video: se distrajo usando el celular y terminó metido en el Río Uruguay con auto y todo

Una particular situación ocurrió en la frontera entre Argentina y Brasil, en donde un conductor, que estaba utilizando su celular, cayó con el auto en las aguas del Río Uruguay, cuando intentaba subir a la balsa que comunica a la región misionera de Alba Posse con Porto Mauá.

Autoridades brasileñas comunicaron que el incidente pasó al mediodía del miércoles, y se supo que el conductor del vehículo no habría escuchado las advertencias de los trabajadores de la embarcación de bandera argentina, y avanzó hasta sobrepasar la zona de carga.

Según el medio local El Territorio, el conductor habría continuado la marcha cuando debía detenerse para subir a la embarcación desde la cabecera de la margen brasileña, y desoyendo las advertencias atravesó el límite del carril destinado a la carga, y cayó directamente al río.

En ese momento había una persona dentro del auto, en tanto, trabajadores de la balsa y algunos testigos que estaban en el lugar intervinieron rápidamente, y lograron rescatar sano y salvo al conductor antes de que el vehículo se hundiera por completo.

¡Cuidado con el celular !





De acuerdo a varios testigos, el hombre de nacionalidad brasileña llevaba el celular en la mano, tenía las ventanillas cerradas y el aire acondicionado encendido, por lo cual no habría escuchado los gritos de quienes intentaban advertirle que debía detenerse para no caer al agua.

Por otra parte, autoridades fluviales de Argentina y Brasil que trabajan en el paso fronterizo investigan si hubo algún desperfecto mecánico o una falla humana que provocó la caída que no tuvo víctimas fatales, esperando el informe sobre el estado de salud del conductor rescatado.

En principio, se sospecha que el hombre habría estado hablando con su teléfono celular y al tener las ventanillas cerradas no habría escuchado las advertencias, generando el hecho que pudo costarle la vida.