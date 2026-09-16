¡VIDEO! Susto por un zorro que se metió en una casa: fue rescatado y liberado

Inesprado. En las últimas un zorro que quedó atrapado en el patio de una vivienda particular en Ostende fue rescatado por expertos.

Tras constatar que el animal se encontraba en óptimas condiciones físicas y coordinar los permisos correspondientes con la Dirección de Fauna de la provincia de Buenos Aires, los especialistas concretaron su posterior liberación en una zona boscosa.

Un operativo preventivo ante la presencia de niños y mascotas

El procedimiento se activó luego de recibir la alerta emitida por los propietarios de la finca.

En una primera instancia, se sugirió permitir que el animal se retirara por sus propios medios, pero la presencia de perros y niños jugando en el mismo predio, sumada a la falta de vías de escape para el mamífero, hizo necesaria una intervención directa.

Dado que no se obtuvo respuesta por parte de otras entidades, el equipo de rescate intervino junto al etólogo Alan Kaminski. Al arribar al lugar, los profesionales confirmaron que el ejemplar estaba "sano, atento, activo y con perfecta movilidad", descartando cualquier herida o síntoma de enfermedad.

Recomendaciones sobre la convivencia con la fauna silvestre

Desde la Fundación Ecológica Pinamar explicaron que los animales autóctonos cumplen una función clave en la preservación del ecosistema como controladores naturales de plagas y dispersores de semillas.

Asimismo, recalcaron la importancia de no intervenir directamente cuando se registren avistamientos de este tipo en zonas urbanizadas.

Las pautas de actuación aconsejan no suministrar agua ni alimentos a las especies silvestres, mantener una distancia prudencial en todo momento y solicitar asistencia a organizaciones capacitadas para evitar situaciones de riesgo tanto para las personas como para la propia fauna local.