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Martes, 17 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo

¡VIDEOS! Así fue el fuerte temporal que cayó sobre el AMBA

Diferentes barrios porteños y otros zonas del conurbano bonaerense registraron fuertes vientos que provocaron caída de árboles. En algunos sitios, cayó granizo y gran cantidad de agua.

Este martes por la tarde se registró un fuerte temporal de viento y lluvia que afectó tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el conurbano bonaerense

De esta manera, gran parte del AMBA padeció la furia de las inclemencias climáticas que provocaron la caída de árboles, carteles, postes y techos.

En esta línea, el usuario de la red social X, @fernandos147 publicó un video en su cuenta indicando: "En lugano caba si quedo la plaza de Murgiondo y Richerri y afecto también a club barrial que se encuentra en frente".

Además, se registró caída de granizo en diferentes zonas del conurbano bonaerense. 

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