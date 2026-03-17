¡VIDEOS! Así fue el fuerte temporal que cayó sobre el AMBA

Este martes por la tarde se registró un fuerte temporal de viento y lluvia que afectó tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el conurbano bonaerense



De esta manera, gran parte del AMBA padeció la furia de las inclemencias climáticas que provocaron la caída de árboles, carteles, postes y techos.

En esta línea, el usuario de la red social X, @fernandos147 publicó un video en su cuenta indicando: "En lugano caba si quedo la plaza de Murgiondo y Richerri y afecto también a club barrial que se encuentra en frente".

Además, se registró caída de granizo en diferentes zonas del conurbano bonaerense.