Virgen de San Nicolás: masiva llegada de fieles al santuario para celebrar el aniversario

Miles de fieles comenzaron a llegar a la localidad bonaerense de San Nicolás para la celebración anual de María del Rosario de San Nicolás.

En este marco, el Obispado programó varias actividades que se extenderán hasta el próximo domingo en el Santuario y el Campito.

Las columnas de fieles a pie provenientes de distintos puntos de la provincia comenzaron a llegar al Santuario durante la tarde. Una de las columnas principales partió desde Buenos Aires y prevé su llegada al Santuario para las 20, horario en el que está programada una misa en el altar exterior.

Este jueves a las 20 se realizará una misa en el altar exterior del Santuario.

Asimismo, peregrinos procedentes de la localidad de General Rojo se concentrarán a las 18 en el Monumento a la Madre para marchar hacia el templo.

Desde La Emilia, otro grupo de devotos comenzó su recorrido para llegar a las 19 al Santuario Jesús Misericordioso, ubicado sobre la calle Fray Luis Beltrán.

Virgen del Rosario de San Nicolás: agenda de actividades

El cronograma por la celebración de la Virgen incluye la tradicional procesión de antorchas a las 22:00 en el atrio de la Catedral diocesana. La marcha iniciará a las 22.30 e incorporará la imagen de San Nicolás de Bari, patrono de la ciudad y de la diócesis, acompañado por las delegaciones pedestres.

La agenda de este jueves incluyó misas en el templo a las 8, 10, 12, 15 y luego habrá otras dos ceremonias a las 17 y 19, además de habilitar el servicio de confesiones de 15 a 19.

La actividad principal de la jornada ocurrirá a la medianoche con el saludo formal a la Virgen y la primera misa del 25 de septiembre, presidida por el obispo diocesano, monseñor Hugo Santiago.

Durante la madrugada del viernes 25, el templo mantendrá una vigilia de oración entre las 2y las 6, para dar paso al cronograma de misas matutinas a partir de las 6.

En tanto, el programa del viernes incluye catequesis marianas a las 11 y 13 en la cripta anterior, adoración eucarística a las 14 y la misa central con procesión a las 15.

Para el operativo de regreso de los asistentes, la empresa de transporte público dispuso un servicio especial de colectivos con salida desde la calle Reynoso, frente al cementerio local.

Los vehículos operarán entre las 00:30 a 1, con destinos a General Rojo, La Emilia y Campos Salles.