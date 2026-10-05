Visita del papa León XIV a la Argentina: más de 20.000 personas ya se anotaron como voluntarias

En apenas 20 días, más de 20.000 personas se postularon para ser voluntarias durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La convocatoria fue impulsada por la Conferencia Episcopal para conformar un equipo que acompañe las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La inscripción permanece abierta hasta el lunes 5 de octubre a las 23.59 y está destinada a argentinos o residentes en el país de entre 18 y 65 años. Los interesados deben completar un formulario con datos personales, disponibilidad y conocimientos de idiomas.

La preinscripción no garantiza un lugar. Una vez finalizada la convocatoria, la organización evaluará el perfil y la disponibilidad de cada postulante.

En esa línea, los seleccionados deberán participar de instancias de formación obligatorias y cumplir los protocolos establecidos.

Desde el episcopado explicaron que el voluntariado será "un servicio a Dios, a la Iglesia y a los demás", que deberá realizarse "con responsabilidad, humildad, alegría y espíritu de entrega".

Además, aclararon que no todos los voluntarios estarán cerca del Papa ni ocuparán lugares privilegiados. "El sentido del voluntariado estará en servir donde la organización lo requiera, con generosidad y fidelidad", señalaron.

La participación será libre, solidaria y gratuita y no generará una relación laboral ni derecho a remuneración. También se valorarán la flexibilidad, la capacidad de adaptación y el trabajo coordinado durante las distintas actividades de la visita papal.