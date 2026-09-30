Volvió el frío a Buenos Aires, pero se espera una mejora paulatina antes de las nuevas lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora del tiempo en el AMBA, aunque con temperaturas más bajas que en días previos. El panorama completo.
Las lluvias y el ingreso de un frente del sur provocaron una caída en las temperaturas en Buenos Aires, que amaneció con 8 grados. El pronóstico anticipó una mejora paulatina del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este miércoles la máxima alcanzará los 18 grados, mientras que el viento soplará entre 13 y 22 km/h durante la jornada.
Para los próximos días se espera un descenso más marcado, con mínimas que podrían ubicarse en 7 grados o incluso por debajo en algunas localidades de la provincia.
De todas formas, habrá una pausa antes de las próximas precipitaciones. Los pronósticos anticipan al menos tres jornadas con tardes soleadas y pocas nubes, aunque el frío seguirá presente.
Frío, lluvias parciales y una mejora paulatina en Buenos Aires
Esta jornada tendrá cielo mayormente "algo nublado" y más nubosidad hacia la noche. La temperatura rondará los 15 grados, en un día marcado por el ambiente fresco.
Para el jueves 1 de octubre, las nubes seguirán presentes durante buena parte del día. Se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 17, con viento del sudeste, sur y sudoeste. Por la mañana y la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Según Meteored, durante la madrugada y las primeras horas del jueves podrían aparecer algunas lluvias débiles. Serían precipitaciones pasajeras, pero podrían sorprender a quienes tengan que salir temprano.
El viernes podría registrarse una mínima de 7 grados en Buenos Aires
El viernes 2 se perfila, por ahora, como la jornada más fresca de la semana. El SMN prevé una mínima de 9 grados, mientras que otros pronósticos ubican el registro en 7 grados, con una máxima de 16. En algunas localidades bonaerenses, incluso, podría hacer todavía más frío.
El tiempo podría acompañar para disfrutar de una tarde al aire libre. Se esperan nubes y claros, con momentos en los que el sol podría ganar protagonismo.
No se prevén lluvias para ese día, aunque las próximas horas podrían estar marcadas por tormentas.
Vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires durante el fin de semana
El sábado 3 de octubre empezará con tiempo inestable en Buenos Aires. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40% y una temperatura cercana a los 11 grados.
Hacia la tarde, el panorama mejorará y el cielo se mantendrá mayormente nublado. La temperatura subirá hasta los 19 grados, con viento del noreste de entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas previstas.
Para el domingo, en cambio, se espera una jornada más tranquila. Por ahora, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado y sin lluvias, por lo que el tiempo tendería a mejorar tras la inestabilidad del sábado.