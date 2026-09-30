Volvió el frío a Buenos Aires, pero se espera una mejora paulatina antes de las nuevas lluvias

Las lluvias y el ingreso de un frente del sur provocaron una caída en las temperaturas en Buenos Aires, que amaneció con 8 grados. El pronóstico anticipó una mejora paulatina del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este miércoles la máxima alcanzará los 18 grados, mientras que el viento soplará entre 13 y 22 km/h durante la jornada.

Para los próximos días se espera un descenso más marcado, con mínimas que podrían ubicarse en 7 grados o incluso por debajo en algunas localidades de la provincia.

De todas formas, habrá una pausa antes de las próximas precipitaciones. Los pronósticos anticipan al menos tres jornadas con tardes soleadas y pocas nubes, aunque el frío seguirá presente.

Frío, lluvias parciales y una mejora paulatina en Buenos Aires

Esta jornada tendrá cielo mayormente "algo nublado" y más nubosidad hacia la noche. La temperatura rondará los 15 grados, en un día marcado por el ambiente fresco.

Para el jueves 1 de octubre, las nubes seguirán presentes durante buena parte del día. Se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 17, con viento del sudeste, sur y sudoeste. Por la mañana y la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Según Meteored, durante la madrugada y las primeras horas del jueves podrían aparecer algunas lluvias débiles. Serían precipitaciones pasajeras, pero podrían sorprender a quienes tengan que salir temprano.

Clima en Buenos Aires para el jueves 1° de octubre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El viernes podría registrarse una mínima de 7 grados en Buenos Aires





El viernes 2 se perfila, por ahora, como la jornada más fresca de la semana. El SMN prevé una mínima de 9 grados, mientras que otros pronósticos ubican el registro en 7 grados, con una máxima de 16. En algunas localidades bonaerenses, incluso, podría hacer todavía más frío.

El tiempo podría acompañar para disfrutar de una tarde al aire libre. Se esperan nubes y claros, con momentos en los que el sol podría ganar protagonismo.

Así estará el tiempo en Buenos Aires el viernes 2 de octubre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

No se prevén lluvias para ese día, aunque las próximas horas podrían estar marcadas por tormentas.

Vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires durante el fin de semana

El sábado 3 de octubre empezará con tiempo inestable en Buenos Aires. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40% y una temperatura cercana a los 11 grados.

Hacia la tarde, el panorama mejorará y el cielo se mantendrá mayormente nublado. La temperatura subirá hasta los 19 grados, con viento del noreste de entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas previstas.

Para el domingo, en cambio, se espera una jornada más tranquila. Por ahora, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado y sin lluvias, por lo que el tiempo tendería a mejorar tras la inestabilidad del sábado.