Vuela el plazo fijo: ¿Cuánto hay que invertir para ganar $250.000?

Para quienes llegan a fin de mes con algunos pesos que "sobran", el plazo fijo vuelve a aparecer como una alternativa simple para hacer rendir esa plata sin asumir grandes riesgos. En ese contexto, crece la consulta sobre cuánto hay que invertir hoy para ganar $250.000 en 30 días y qué tasa ofrecen los bancos actualmente.

Esta herramienta, regulada por el Banco Central (BCRA), es simple y previsible, ya que desde el inicio se conoce el monto que se obtendrá al finalizar la operación. Además, no requiere experiencia previa ni seguimiento constante, lo que la convierte en una opción elegida por quienes buscan sumar un ingreso extra en poco tiempo.

Es importante tener en cuenta que no todas las entidades ofrecen la misma rentabilidad, ya que cada una maneja su propia Tasa Nominal Anual (TNA). Por eso, para alcanzar una misma ganancia pueden requerirse distintos montos de depósito.

Plazo fijo: ¿Cuánto invertir para ganar $250.000 en apenas 30 días?





El Banco Nación suele funcionar como referencia dentro del mercado, tanto por su alcance en todo el país como por el volumen de depósitos que concentra. Hoy maneja una TNA del 24,5%, un nivel que se ubica en la zona media frente a otras propuestas del sistema.

De acuerdo con su simulador oficial, para lograr una ganancia cercana a los $250.000 en un período de 30 días es necesario contar con un capital elevado, en torno a los $12.180.000.

Esto se necesita invertir en un plazo fijo para ganar $250.000 en un mes (Captura Banco Nación).

Al cabo de ese tiempo, el ahorrista obtendría aproximadamente $12.430.273,97, monto que contempla tanto el dinero invertido como los intereses generados.

Cabe destacar que estos valores se alcanzan cuando la operación se realiza de manera digital. En ese sentido, el Banco Nación eleva la TNA al 25% para montos elevados, siempre que la colocación se concrete a través de home banking u otros canales electrónicos.

En cambio, si el trámite se hace presencial en una sucursal, el rendimiento es menor: la tasa se mueve entre el 20,5% y el 21,5%.

Qué pasa con la TEA y cuánto rinde en la práctica



Además de la Tasa Nominal Anual, el simulador del banco también muestra la Tasa Efectiva Anual (TEA), que en este caso es del 28,08%. Este indicador refleja el rendimiento real que se obtiene cuando los intereses se reinvierten en cada período.

Llevado a números concretos, una TEA del 28,08% equivale a un rendimiento cercano al 2,08% mensual. Es decir, por cada $1.000.000 invertidos, la ganancia ronda los $20.800 en 30 días.

Si se toma como referencia un capital de $12.180.000, el interés generado en un mes se ubica en torno a los $253.000, en línea con el objetivo de alcanzar una ganancia cercana a los $250.000.

El plazo fijo es una de los métodos de inversión más sencillos de realizar (Imagen ilustrativa).

La diferencia se vuelve más evidente en el tiempo: mientras la TNA marca un rendimiento lineal, la TEA muestra el efecto de reinvertir mes a mes, lo que potencia la ganancia final a lo largo del año.

Si en lugar de retirar el dinero se decide reinvertirlo mes a mes durante un año, el efecto de la capitalización se hace más notorio. Con una TEA del 28,08%, una inversión inicial de $12.180.000 pasaría a convertirse en aproximadamente $15.600.000 al cabo de 12 meses, lo que implica una ganancia cercana a los $3.420.000 en ese período.

Tasas de interés para plazo fijo hoy, miércoles 18 de marzo





Estas son las tasas que actualmente ofrecen los principales bancos de la Argentina para este tipo de inversión, según los últimos datos publicados por el Banco Central.

Banco Macro: 26%.

Banco Provincia de Buenos Aires: 25%.

ICBC: 24,8%.

Banco Nación: 24,5%.

BBVA Argentina: 23%.

Santander Argentina: 23%.

Banco Credicoop: 22%.

Banco Galicia: 22%.

Banco Ciudad: 21%.

Tasas de interés para plazo fijo de hoy, miércoles 18 de marzo (Captura Banco Central).



