Vuelve el "calorcito" a Buenos Aires: Cuándo sube la temperatura en el AMBA

Después de varios días en los que el frío volvió a hacerse sentir en Buenos Aires, el tiempo empieza a dar un pequeño respiro. Las temperaturas comenzarán a subir de manera gradual y el AMBA tendrá jornadas más agradables, aunque el cambio no será inmediato y todavía habrá que esperar para dejar definitivamente atrás el abrigo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una recuperación de las marcas térmicas durante los próximos días, con tardes que volverán a sentirse más templadas.

¿Cuándo vuelven las buenas condiciones a Buenos Aires?

El domingo 6 arrancó con frío en Buenos Aires, con una máxima de 10° y una mínima de 3°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante buena parte de la jornada, aunque no se esperan lluvias. Será un día para mantener el abrigo, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

El lunes 7 traerá un leve ascenso de las temperaturas, aunque el ambiente todavía será fresco. La mínima será de 5° y la máxima llegará a 13°, con momentos de nubosidad y algunas apariciones del sol, aunque sin precipitaciones.

El martes 8 comenzará a sentirse con mayor claridad el repunte térmico. La temperatura máxima alcanzará los 17°, mientras que la mínima se ubicará en 6°, en una jornada que tendrá cielo despejado y condiciones más agradables durante la tarde.

El miércoles 9 continuará la tendencia ascendente y el termómetro llegará hasta los 19°. La mínima será de 8° y, aunque habrá algunos períodos de nubosidad, el sol seguirá presente durante el día y no habrá lluvias a la vista.

¿Cuándo vuelven las buenas condiciones a Buenos Aires?

El jueves 10 será el día más cálido de la semana en Buenos Aires, con una máxima de 20° y una mínima de 9°. El cielo estará parcialmente nublado, pero las condiciones serán agradables, especialmente durante la tarde, cuando se alcance la temperatura más alta.

El viernes 11 marcará el comienzo de un nuevo descenso térmico. La máxima será de 15° y la mínima de 12°, con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0% y 10%. Además, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.

El sábado 12 continuará el descenso y la máxima apenas llegará a 13°, mientras que la mínima será de 8°. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias significativas, aunque el viento podría hacerse sentir con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.