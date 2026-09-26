Vuelve el Festival de Jazz de San Nicolás, con entrada libre y gratuita

Vuelve el Festival de Jazz de San Nicolás: se llevará a cabo el 3 y 4 de octubre de 2026, con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de cada auditorio.

Durante dos jornadas, cinco espacios de la ciudad recibirán una programación que reúne a destacados artistas nacionales junto a músicos de San Nicolás y la región.

En la misma ciudad donde en 1979 el legendario pianista Bill Evans ofreció un concierto que quedó en la historia, el jazz vuelve a ser protagonista.

El sábado 3 y domingo 4 de octubre llega la segunda edición del Festival de Jazz de San Nicolás, declarado de Interés Municipal y con dirección artística de Nico Sorin.

Participarán Escalandrum, Julieta Rada Trío, Argentum, Mariano Loiácono, Hernán Jacinto, Julia Moscardini, Sebastián Peycere, Alfredo Storti, Groove Fandango, Germen Eléctrico, Pájaro de Fuego y Mat Alba, entre otros.

En el año del centenario del nacimiento de Miles Davis, el Festival contará además con una programación especial en homenaje a una de las figuras fundamentales de la historia del jazz.

El Festival busca consolidarse como una cita anual que combine música, cultura y turismo, acercando propuestas artísticas de excelencia al público local y regional y atrayendo nuevos visitantes a San Nicolás.

Organizado por EDEN y la Municipalidad de San Nicolás, el encuentro se desarrollará en cinco sedes: Teatro Municipal, Casa del Acuerdo, Colegio de Abogados, Villa Rocca y Esquina Menchaca.

Programación oficial: así será la grilla, día por día

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

Esquina Menchaca, 13:00 - GERMEN ELÉCTRICO (Ramallo).

Colegio de Abogados, 16:00 - JULIA MOSCARDINI CUARTETO: Ernesto Jodos, piano / Santiago Lamisovski, contrabajo / Sergio Verdinelli, batería

Casa del Acuerdo, 17:30 - SEBASTIÁN PEYCERE TRÍO

Teatro Municipal, 19:00 - MARIANO LOIÁCONO - Tributo a Miles Davis

Teatro Municipal, 21:00 - JULIETA RADA TRÍO: Hernán Jacinto, piano / Juan Chiavassa, batería

Villa Rocca, 00:00 - PÁJARO DE FUEGO

DOMINGO 4 DE OCTUBRE