Vuelve el frío a Buenos Aires: después de un "mini veranito", ¿cuándo baja la temperatura?

El frío parece no dar tregua y volverá a Buenos Aires: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y anticipó varios cambios en las condiciones del tiempo durante los próximos días.

Luego de una jornada templada, las temperaturas tendrán un descenso marcado durante el fin de semana y volverán a subir desde el lunes.

Jueves 10

Será una de las jornadas más cálidas del período. La mínima será de 11 grados y la máxima llegará a 20 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.

Viernes 11

El viernes comenzará el descenso de las temperaturas. La mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará 17 grados. Se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con hasta un 10% de probabilidad de lluvias.

Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la noche.

Sábado 12

El descenso térmico será más marcado el sábado, con una mínima de 8 grados y una máxima de apenas 12 grados. El cielo estará parcialmente nublado y habrá hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones.

El viento también será protagonista, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico para esta semana.

Domingo 13

El domingo llegará con temperaturas todavía más bajas. La mínima será de 6 grados, mientras que la máxima alcanzará 13 grados. Se espera una jornada parcialmente nublada, aunque con algunos momentos de sol y sin lluvias previstas.

Lunes 14

A partir del lunes comenzará una recuperación de las temperaturas. La mínima será de 7 grados y la máxima llegará a 15 grados. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.