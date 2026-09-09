Vuelve el frío a Buenos Aires: después de un "mini veranito", ¿cuándo baja la temperatura?
El pronóstico anticipa jornadas templadas para las próximas horas, aunque ya se vislumbra un descenso marcado de la temperatura para el fin de semana.
El frío parece no dar tregua y volverá a Buenos Aires: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y anticipó varios cambios en las condiciones del tiempo durante los próximos días.
Luego de una jornada templada, las temperaturas tendrán un descenso marcado durante el fin de semana y volverán a subir desde el lunes.
Jueves 10
Será una de las jornadas más cálidas del período. La mínima será de 11 grados y la máxima llegará a 20 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.
Viernes 11
El viernes comenzará el descenso de las temperaturas. La mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará 17 grados. Se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con hasta un 10% de probabilidad de lluvias.
Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la noche.
Sábado 12
El descenso térmico será más marcado el sábado, con una mínima de 8 grados y una máxima de apenas 12 grados. El cielo estará parcialmente nublado y habrá hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones.
El viento también será protagonista, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Domingo 13
El domingo llegará con temperaturas todavía más bajas. La mínima será de 6 grados, mientras que la máxima alcanzará 13 grados. Se espera una jornada parcialmente nublada, aunque con algunos momentos de sol y sin lluvias previstas.
Lunes 14
A partir del lunes comenzará una recuperación de las temperaturas. La mínima será de 7 grados y la máxima llegará a 15 grados. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.