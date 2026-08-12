Vuelve la lluvia a Buenos Aires: cuándo se larga y baja la temperatura

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa una semana de clima inestable, con cielo nublado predominante y cambios de temperatura de una jornada a otra. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) viene de actualizar sus proyecciones y ya marca cuál es el momento con mayores chances de precipitación.

La pregunta que se repite entre los porteños es cuándo llueve en Buenos Aires esta semana. La respuesta tiene un solo protagonista: una jornada puntual concentra el grueso de la probabilidad de agua, mientras que el resto de los días se mantiene mayormente seco. A continuación, el detalle día por día.

¿Cuándo llueve en Buenos Aires esta semana?

El jueves 13 es el día con más chances de lluvia: por la mañana la probabilidad ronda el 10%, pero por la tarde trepa hasta el 40%, según los datos del SMN. Ese día también trae la mínima más baja del período, con 8°, y una máxima de 12°.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa una semana de clima inestable, con cielo nublado predominante y cambios de temperatura de una jornada a otra.

Viernes 14: mínima de 10° y máxima de 14° . Nublado, con 0-10% de probabilidad de precipitación durante todo el día.

mínima de y máxima de . Nublado, con de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sábado 15: mínima de 12° y máxima de 16° . Cielo cubierto por la mañana y 0-10% de chances de lluvia por la tarde.

mínima de y máxima de . Cielo cubierto por la mañana y de chances de lluvia por la tarde. Domingo 16: mínima de 13° y máxima de 16° . Nublado, con 0-10% de probabilidad hacia la tarde.

mínima de y máxima de . Nublado, con de probabilidad hacia la tarde. Lunes 17: mínima de 10° y máxima de 16° . Mejora hacia la tarde, con algo de sol y sin probabilidad de lluvia.

mínima de y máxima de . Mejora hacia la tarde, con y sin probabilidad de lluvia. Martes 18: mínima de 8° y máxima de 14°. Cielo nublado, sin probabilidad de precipitaciones.





Recomendaciones para esta semana en la Ciudad

Con el jueves como jornada de mayor riesgo de agua y las mañanas todavía frías, conviene tener en cuenta algunos cuidados: