Vuelven las lluvias y hay alerta amarilla en tres provincias: ¿Cuáles son y qué dice el pronóstico?

El mal tiempo vuelve a decir presente en gran parte del norte argentino con un escenario que combina inestabilidad, lluvias y posibles tormentas intensas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta amarilla que comenzó este miércoles 22 de abril y se mantendrá vigente hasta el jueves 23.

Se esperan condiciones inestables con lluvias y tormentas en varias zonas del norte del país.

Regresan las lluvias y activan alerta amarilla en tres provincias por tormentas





Las áreas alcanzadas por esta advertencia incluyen el este de Formosa, gran parte del territorio de Chaco, especialmente desde su zona central hacia el sur, y el norte de Corrientes.

Según detallaron los especialistas, este tipo de alerta implica la probabilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas lluvias podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Además, no se descartan acumulados significativos de agua en lapsos breves, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas o complicaciones en caminos rurales.

Las áreas marcadas en amarillo indican las zonas bajo advertencia por tormentas en el norte argentino.

El organismo meteorológico recomienda evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan volarse y no circular por calles anegadas.

También es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer cualquier cambio en las condiciones previstas.

En este contexto, las autoridades locales de cada provincia se mantienen en alerta y monitorean la situación para actuar en caso de ser necesario. La combinación de humedad, temperaturas elevadas y sistemas de inestabilidad favorece este tipo de eventos, que suelen ser frecuentes durante esta época del año.

De cara a los próximos días, se espera que las condiciones comiencen a mejorar de manera gradual una vez que el sistema frontal avance hacia otras regiones. Sin embargo, hasta entonces, se recomienda precaución y seguir las indicaciones oficiales para minimizar riesgos.

Recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones ante la evolución de las condiciones climáticas.

Consejos ante la alerta





Evitar actividades al aire libre durante tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni postes.

Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

No circular por calles inundadas o anegadas.

Desconectar aparatos eléctricos para prevenir daños.

Mantenerse informado a través del Servicio Meteorológico Nacional.

Tener a mano elementos básicos de emergencia.