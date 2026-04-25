Vuelven las lluvias y los vientos intensos a Buenos Aires: ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso de las lluvias y los vientos intensos a Buenos Aires, luego de un viernes primaveral y agradable.

Este sábado 25 de abril comenzó con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 14 grados, aunque, de acuerdo al pronóstico, la inestabilidad está más cerca de lo que parece.

Los fenómenos del clima podrían modificar los planes al aire libre, ya que no solo implican la presencia de las precipitaciones, sino también de una baja considerable en los números que marca el termómetro.

Clima para el fin de semana en Buenos Aires: ¿Cómo estará el sábado y el domingo?





Este sábado, se espera una temperatura máxima de 23 grados y un cielo mayormente nublado por la tarde. A la noche, el número se ubicará en 18 grados.

Quienes deseen realizar planes al aire libre deberán aprovechar la jornada actual, ya que el domingo 26 de abril vuelven las lluvias a Buenos Aires, con vientos fuertes que afectarán las actividades.

La mínima será de 14 grados y la máxima de 17. Si bien la madrugada solo estará caracterizada por un cielo nublado, esto cambiará con el correr de las horas.

Ya en la mañana, se prevén chaparrones y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, una condición que se extenderá hacia la tarde y noche, cuando el termómetro marque 14 grados.

Así estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana.

Pronóstico para la próxima semana en Buenos Aires





El inicio de la semana laboral traerá de vuelta el sol, aunque bajo condiciones netamente otoñales. El lunes 27 de abril comenzará con una mañana muy fresca, marcando la temperatura mínima más baja de todo el período con apenas 7 grados.

El cielo despejado permitirá que la máxima escale hasta los 17 grados, acompañada por vientos que irán rotando del noreste al norte, calmando finalmente las ráfagas del domingo.

A partir del martes 28, se iniciará un proceso de lento ascenso térmico. Ese día, el termómetro oscilará entre los 11 y los 18 grados, con un cielo algo nublado que permitirá disfrutar de tardes agradables.

Para el miércoles 29, la nubosidad irá en aumento, pero el aire cálido del norte empujará la máxima hasta los 21 grados, con una mínima de 12, consolidando una "tregua" climática en medio de la semana.

El jueves 30 de abril repetirá la marca térmica del miércoles, con una mínima de 11 y una máxima de 21 grados bajo un cielo completamente despejado.

Finalmente, el viernes 1 de mayo comenzará con condiciones óptimas: una mínima de 12 y una máxima de 20 grados, asegurando un cierre de semana laboral sin riesgos de nuevas precipitaciones en Buenos Aires.