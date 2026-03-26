Vuelven los pagos con monedas alternativas: trabajadores cobran con tickets canasta

La economía no da tregua y los comerciantes recurren a distintas formas de pago para hacerse cargo de los salarios de sus empleados, en busca de poder cumplir con sus obligaciones.

Crónica estuvo presente en un comercio de la provincia de Misiones, donde quedaron reflejados los altos precios de la carne y el pollo, lo que hace que los consumidores no puedan acceder a algunos cortes.

En ese marco, un comerciante contó que las empresas ofrecen "vales" como forma de pago, que aparece como una alternativa para cobrar.

"Nos dan un cheque a 30 días", expresó un comerciante de Misiones. Y especificó que empresas les ofrecen "el 25 o 30 por ciento del sueldo en vales (tickets canasta)".

Cómo impacta esta forma de pago en la economía

Una dinámica de pagos con monedas alternativas que se vuelve una costumbre en la relación entre empresas y comerciantes.

"A nosotros nos sirve. Llegamos a un acuerdo de 400 mil pesos, en modo prueba. Emiten los adelantos y cambian los vales de mercadería por plata", explica el comerciante a Crónica sobre el modo en que impacta este tipo de pago.

Y añadió que "al principio pareció un buen negocio", pero en realidad "no lo es".

"Es una cadena en donde damos una mano. Les cambiamos a los empleados esos vales por dinero. Es una cadena de favores al patrón. Después tenemos que esperar el cheque", explicó.