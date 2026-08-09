WhatsApp lanza los nombres de usuario para proteger tu número privado

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp anunció en las últimas horas la incorporación de una de las funciones más esperadas en materia de privacidad y seguridad digital: el uso de nombres de usuario.

Con esta actualización, la aplicación permitirá a los usuarios conectar y chatear con otras personas sin la obligación de compartir su número de teléfono celular.

Según precisó la compañía, el número telefónico permanecerá totalmente oculto para cualquier persona o contacto que no lo tenga guardado previamente en su agenda.

Esta medida busca otorgar una capa extra de protección de datos y resguardar la identidad de los usuarios frente a interacciones con desconocidos, comercios o comunidades públicas dentro de la red.

Paso a paso: cómo reservar el alias desde la aplicación

Para acceder a la nueva función, los usuarios deben ingresar a la sección de Perfil dentro de los ajustes de la aplicación y seleccionar la opción "Reservar nombre de usuario".

La plataforma notificará de manera automática a cada cuenta en el momento en que el alias seleccionado quede plenamente habilitado para su uso.

Con este cambio de interfaz, WhatsApp da un paso clave para equiparar sus herramientas de privacidad digital con las de otros servicios de mensajería del mercado. La función de reserva previa permitirá asegurar la disponibilidad del nombre elegido antes del despliegue masivo a nivel mundial.