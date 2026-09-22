WhatsApp permite añadir contraseña para reforzar la seguridad

La aplicación WhatsApp anunció la disponibilidad de una nueva función de protección que permite a los usuarios añadir una contraseña personalizada a sus cuentas.

La medida busca prevenir accesos no autorizados y reforzar la privacidad de la información personal almacenada en la plataforma de mensajería instantánea.

Cómo activar la nueva capa de protección

El proceso de configuración de la clave se realiza directamente desde la interfaz del sistema en dispositivos móviles. Los usuarios deben acceder al menú de configuración para habilitar el resguardo de la cuenta de forma rápida y directa.

"Solo ve a Ajustes, toca Cuenta y, luego, Contraseña.", indicaron en una guía desde la plataforma.

Mayor control e integridad de los datos

La actualización se suma a las herramientas existentes orientadas a la seguridad digital y el control de datos dentro del ecosistema de Meta. Con esta alternativa, la plataforma intenta mitigar los riesgos frente al robo de identidad o vulneraciones de privacidad en los teléfonos.