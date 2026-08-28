Ya hay fecha para el próximo eclipse lunar: ¿Cuándo es, a qué hora y desde dónde se podrá ver?

Los especialistas en astronomía ya confirmaron la fecha exacta del próximo eclipse lunar. El fenómeno quedará marcado en el calendario de 2027 y volverá a poner la mirada del público sobre el cielo nocturno.

Se trata de un eclipse de tipo penumbral, uno de los más sutiles dentro de esta clase de eventos. A diferencia de una "Luna de sangre", donde el satélite se tiñe de un color rojizo intenso, en este caso el oscurecimiento resulta apenas perceptible a simple vista.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar?

El evento será el 20 de febrero de 2027. Ese sábado, la Luna ingresará en la zona de penumbra terrestre y protagonizará un eclipse lunar penumbral con una duración total de 240 minutos, es decir, cuatro horas.

El instante de mayor oscurecimiento, conocido como "eclipse máximo", se producirá hacia las 20:12, hora de Argentina. Este evento forma parte de la serie Saros 143, un ciclo astronómico que se repite cada 18 años y 11 días.

El próximo eclipse lunar, a diferencia de una "Luna de sangre", donde el satélite se tiñe de un color rojizo intenso, en este caso el oscurecimiento resulta apenas perceptible a simple vista.

Cómo se verá y qué esperar del fenómeno

Para el ojo humano, el cambio no será tan llamativo como en un eclipse total o parcial. La Luna se verá apenas más tenue de lo habitual, sin la característica coloración rojiza que suele generar expectativa en este tipo de eventos.

No hará falta ningún equipo especial para intentar observarlo, ya que, al no ser un eclipse total, no representa riesgo alguno para la vista. Eso sí, especialistas recomiendan alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades para notar mejor la sutil diferencia en el brillo lunar.

Dónde se podrá ver el eclipse

La buena noticia para el público local es que el fenómeno será visible desde Argentina, según coinciden distintos portales especializados en seguimiento de eclipses. La observación también alcanzará a gran parte de Sudamérica, Europa, África, Asia, Australia y la Antártida.

Además, este eclipse lunar no llegará solo. Apenas dos semanas antes, el 6 de febrero de 2027, el cielo también será escenario de un eclipse solar anular, visible de forma parcial desde regiones de Sudamérica y África.