Ya se puede alquilar un Mustang de más de 500 CV en Buenos Aires: qué hay detrás de la nueva propuesta

Aura Rental Car desembarcó con una propuesta diferente dentro del mercado de alquiler de autos en la Argentina: una boutique enfocada en modelos premium, deportivos y vehículos difíciles de encontrar dentro de una flota convencional. Su gran protagonista es un Ford Mustang Dark Horse 0 km, disponible para alquilar en Buenos Aires.

Durante décadas, alquilar un auto en la Argentina estuvo asociado principalmente a una necesidad: un viaje, un traslado o el auto propio en el taller. La elección solía reducirse a una categoría, un tamaño y una tarifa.

Un V8 de 5.0 litros, sin tener que comprarlo

El modelo que funciona como emblema de la propuesta es un Ford Mustang Dark Horse 0 km, equipado con motor V8 Coyote de 5.0 litros y más de 500 CV.

Hasta ahora, manejar un vehículo de estas características en la Argentina implicaba, en la mayoría de los casos, tener que comprarlo. Aura busca cambiar esa lógica al incorporarlo dentro de una flota de alquiler y permitir acceder a la experiencia por algunos días.

Además, se trata de una propuesta prácticamente inédita dentro del mercado local: Aura es actualmente la única agencia de alquiler en la Argentina que ofrece un Ford Mustang Dark Horse, un modelo que hasta el momento no formaba parte de la oferta de las rentadoras del país.

Una boutique, no una rentadora tradicional

La propuesta, sin embargo, no termina en un solo vehículo. Aura fue concebida como una boutique de alquiler de autos, con una selección de modelos premium y deportivos pensada para quienes buscan elegir el auto por el modelo en sí mismo y no solamente por su categoría.

Dentro de la flota también se encuentran vehículos como el BMW 320i y el Audi A1, entre otros, combinando distintas alternativas para viajes, ocasiones especiales, estadías en Buenos Aires o simplemente para quienes quieren manejar un auto diferente durante algunos días.

La experiencia también busca alejarse del formato convencional: atención personalizada y entregas coordinadas en CABA, Zona Norte, hoteles, Aeroparque y Ezeiza, con un servicio pensado para acompañar al cliente de principio a fin.

Cuando el auto también es parte del plan

Un fin de semana diferente, una ocasión especial, un viaje a Buenos Aires o simplemente las ganas de manejar durante unos días un auto que normalmente implicaría una inversión mucho mayor.

Ahí está el cambio que propone Aura: el alquiler deja de ser solamente una solución de movilidad y pasa a convertirse también en una forma de acceder temporalmente a autos que uno realmente quiere manejar.

Con una flota seleccionada, atención personalizada y una propuesta centrada en el modelo que el cliente elige, Aura Rental Car busca instalar una forma diferente de alquilar autos en Buenos Aires: una en la que el vehículo deja de ser un detalle del viaje y pasa a formar parte de la experiencia.