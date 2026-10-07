¿Zendaya y Tom Holland inspiraron la próxima gran tendencia en bodas?

La boda de una de las parejas más famosas de Hollywood volvió a poner en escena el encanto de celebrar el amor en propiedades históricas y rodeadas de naturaleza. En Argentina, un castillo ubicado a poco más de 100 kilómetros de Buenos Aires reúne todos los ingredientes para una boda de película.

Hay parejas que eligen un salón. Otras, una playa. Y después están quienes quieren que su casamiento parezca salido de una película. La boda de Zendaya y Tom Holland volvió a alimentar justamente ese imaginario: una celebración íntima, rodeada de naturaleza, en una propiedad histórica y lejos de los grandes escenarios urbanos.

Y aunque Hollywood suele hacernos pensar que este tipo de bodas suceden únicamente en Europa, Argentina tiene su propio escenario de película.

Está en Lobos, provincia de Buenos Aires. Y sí: tiene un castillo.

El castillo que pocos imaginan que existe en Argentina

A unos 115 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Estancia La Candelaria, una propiedad histórica cuyo protagonista es un castillo de inspiración neogótica francesa, rodeado de jardines, bosques y naturaleza. La historia de la estancia se remonta al siglo XIX y el parque que rodea al castillo fue diseñado por el reconocido paisajista Carlos Thays.

El resultado es un escenario bastante difícil de encasillar: tiene la arquitectura y el romanticismo de una propiedad europea, pero está atravesado por la identidad del campo argentino. Y quizás ahí está justamente su encanto.

¿La nueva boda destino está más cerca de lo que pensamos?

Las llamadas destination weddings vienen cambiando la manera en que muchas parejas imaginan su celebración. La idea ya no es solamente organizar una fiesta durante algunas horas, sino convertir el casamiento en una experiencia para compartir con familiares y amigos.

Un destino donde los invitados puedan llegar, alojarse, disfrutar del entorno y formar parte de diferentes momentos alrededor de la celebración. Eso es precisamente lo que permite pensar una propiedad como La Candelaria: casamiento, alojamiento, gastronomía, naturaleza y experiencias en un mismo lugar. "Lo que vemos es que la boda dejó de ser solo la fiesta de un día: hoy la pareja piensa en toda la experiencia, desde que llega el primer invitado hasta el desayuno del día después", explica Andrea Mariño, Gerente de Marketing de Estancia La Candelaria. "Un castillo con historia le da a esa experiencia algo que un salón convencional no puede ofrecer."

La estancia cuenta además con diferentes espacios para eventos sociales y celebraciones, con alternativas de montaje y capacidades que se adaptan a distintos tipos de bodas.

De la campiña inglesa al campo argentino

Pero hay algo que hace que la comparación sea todavía más interesante. Porque una boda en La Candelaria no busca convertirse en una copia de una boda europea. Es una boda de película con identidad argentina.

El castillo y sus jardines pueden ser el escenario de la ceremonia. El campo suma otra dimensión al festejo. Los caballos, el polo, la gastronomía y la naturaleza completan una experiencia que difícilmente podría replicarse en un salón tradicional.

La propuesta de la estancia combina precisamente ese universo: historia, arquitectura, naturaleza, gastronomía y experiencias vinculadas a la tradición argentina.

El nuevo lujo: que la boda tenga una historia propia

Quizás por eso las propiedades históricas están ganando un lugar especial dentro del universo de las bodas. Porque cuando una pareja elige un lugar así, el escenario deja de ser decoración y pasa a formar parte de la historia.

No es solamente dónde se celebra la fiesta.

Es dónde se preparó la novia.

Dónde llegaron los invitados.

Dónde se brindó por primera vez.

Dónde se hicieron las fotos.

Dónde terminó la fiesta.

Y dónde todos despertaron al día siguiente.

En La Candelaria, incluso existe la posibilidad de extender la experiencia más allá del evento y disfrutar de la estancia, sus jardines, actividades y espacios de alojamiento.

¿El próximo destino de las bodas de película?

Zendaya y Tom Holland eligieron la campiña inglesa. En Argentina, una pareja podría elegir el campo bonaerense. Y quizás esa sea la verdadera tendencia que deja esta historia: buscar lugares que tengan algo que contar.

Porque para tener una boda de película no hace falta viajar miles de kilómetros.A veces, el castillo está mucho más cerca.

Está en Lobos.

Información de contacto

Ruta Nacional 205, Km 114.5 · Lobos, Buenos Aires, Argentina

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