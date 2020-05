Por el Prof. Dr. Antonio Las Heras*

El interés por conocer qué ocurrirá estuvo presente desde que el ser humano existe en la Tierra. Siempre buscó formas para conocer aquello que estaba vedado a sus cinco sentidos y -en el caso de la adivina- ción- se ocupó de crear insólitos métodos con la intención de predecir el futuro. Los diarios, en to- dos los países de Occidente, sue- len publicar avisos de supuestos “adivinos” que afirman saber qué sucederá. Claro que la cuestión no es algo nuevo.

En un periódico de Buenos Aires del 2 de abril de 1875 se lee este aviso: “Adivina: Teresa Meraldi, muy conocida en esta capital por el acierto de sus cálculos científi- cos, adivina el pasado, el presen- te y el porvenir.

Las personas que gustan hacerse adivinar concurran a su casa: Calle Piedras No 143, entre Belgrano y Moreno, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cálculos científicos...”, se anuncia, y se plantean interro- gantes de muchos consultantes y lectores: ¿La adivinación es una ciencia? ¿Hasta qué punto es po- sible conocer el futuro a través del tarot, por ejemplo?

En su libro titulado, precisamente, “Historia de la adivinación” (Edi- torial Kier, Buenos Aires), Luis Alberto Ruiz señala sobre la pre- dicción del futuro: “Es una ciencia en otra dimensión, una ciencia in- consciente, que hasta puede hacer abstracción del propio sujeto do- tado, usarlo como puente trans- misor o comunicador. Numero- sos relatos, sobre todo los pieles rojas, nos refieren que cuando el hechicero-adivino sale del trance en el cual ha profetizado (en sue- ños, en estado de hipnosis, etc.), no recuerda absolutamente nada de lo que ha hecho o ha dicho”.

La parapsicología ha logrado de- mostrar que hay modos para co- nocer qué ocurrirá en el futuro sin apelar a la deducción racional, o bien referir hechos que jamás ha- bríamos podido inferir. Es el fe- nómeno extrasensorial conocido como “precognición”.

La adivinación a través del uso de las láminas del tarot es posible de- bido a la existencia de fenómenos parapsicológicos que tienen lugar durante la consulta. Una serie de investigaciones realizadas indica- ron, además, que resulta funda- mental la armonía del tarotista y su empatía con el consultante para que los aciertos sean precisos y no se transformen en los usuales vaticinios confusos que con tanta frecuencia acontecen.

Durante una “tirada” de tarot se combinan la clarividencia (cuan- do el tarotista toma conocimien- to de un hecho actual sucedido a distancia que no puede ser capta- do por los cinco sentidos), la te- lepatía (cuando el adivino relata hechos que sucedieron y que es- tán guardados en la memoria re- primida del consultante) y la pre- cognición (conocimiento cierto obtenido por vía extrasensorial de acontecimientos futuros indeter- minables por deducción).

¿Qué papel juegan, entonces, las láminas? Uno muy importante: permiten la concentración mental del tarotista, favoreciendo la pro- ducción del suceso extrasensorial adivinatorio. Esto dejó claro algo esencial: los fenómenos de adivi- nación que algunas veces ocurren en ocasión del uso del tarot tienen explicación racional a través de las investigaciones realizadas por la parapsicología.

La adivinación en la América precolombina no era cosa de charla- tanes, sino algo de alta responsa- bilidad: “... cuando llegaron los españoles -dice Luis Alberto Ruiz- todo el sistema de la adivinación se hallaba estructurado entera- mente y tenía carácter oficial. En este sentido, no difería en nada de un ministerio público, como en Grecia, Roma, Babilonia o Egipto.

La adivinación era una instancia insoslayable, tanto para un par- ticular como para los jefes, cual- quiera fuese el grado de evolución de cada pueblo”. La investigación parapsicológica actual confirma, entonces, el tan antiguo anhelo de conocer el fu- turo con certeza mediante el uso de técnicas adivinatorias (tarot, I Ching, cafeomancia, radiestesia, astrología, quiromancia, etc.).

Con estas metodologías lo que el adivino hace es simplemente y nada menos que poner en funcio- namiento de manera eficaz su fac- tor parapsicológico. Y recordemos siempre que lo parapsicológico es algo inherente a la esencia huma- na, por lo que se trata de uno de los aspectos que definen a nuestra especie.

(*) Doctor en Psicología Social, filósofo y presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. email: alasheras@hotmail.com