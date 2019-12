El martes pasado, como sucede cada cuatro años, hubo un hecho histórico en la vida institucional del país: asumió un presidente, en este caso un nuevo mandatario surgido de las elecciones democráticas celebradas en octubre pasado, y que fue ungido para reemplazar al hasta entonces presidente Mauricio Macri.



Ahora bien, ¿Qué tiene que ver este acto con el escolaso? Muchas coincidencias, como se podrá apreciar a continuación.



Patente salvadora



Para empezar, lo más destacado aconteció el mismo día de la asunción de Alberto Fernández, más precisamente al mediodía, ya que en un gesto por demás inusual, el presidente electo fue al Congreso manejando su propio automóvil cuya patente tiene los números 769 y que fueron los que salieron en la Quiniela Matutina de Ciudad. Los cabuleros, por lo general rápidos de “reflejos”, seguramente hicieron alguna diferencia gracias a este inédito acontecimiento. Cabe aclarar que el ambo ya había salido el lunes (Matutina de Provincia), y ese mismo martes en la Primera cordobesa; pero, claro, aún no estaba ese dato a la vista de algunos.



Mucha onda



Luego, a lo largo de la semana también se dieron varios números relacionados con el flamante primer mandatario. Por ejemplo, nació el 2 de Abril de 1959, y tiene 60 años. Pues bien, salieron todos ellos en los distintos sorteos. A “el niño” lo vemos el lunes en Ciudad y jueves en Córdoba, en ambos casos a la noche; el 04 (o sea Abril), el miércoles en Primera y Matutina de Ciudad, y viernes a la noche en Santiago; las “plantas”, Nocturna de lunes en Santa Fe, miércoles Vespertina de Ciudad y Nocturna uruguaya, y sábado en Ciudad Nocturna; y “la virgen”, martes Matutina de Uruguay y viernes Nocturna uruguaya.



Profesiones



Y como no podía ser de otra manera, salieron sus profesiones. En efecto, como citamos anteriormente, el 69 (el profesor) inició la serie, y la completó el 17 (el abogado), que copó la pizarra de Montevideo el jueves a la noche.



Ganó Argentinos



Según él mismo confesó es “fana del Bicho”, y coincidentemente esta semana (los números van rotando) a Argentinos Juniors le correspondió el 388, cuyo ambo vino el lunes en la Primera entrerriana.



Primera Dama



También arrancó con la mejor onda la Primera Dama, Fabiola Yáñez, porque tiene 38 años y este numerito se dio el mismo martes en la Matutina cordobesa. Pero, además, el 63 correspondiente a su nombre concretó un notable triplete: jueves, Nocturna santafesina, y sábado, Matutina y Vespertina cordobesa.



Fallaron, pero…



Los que no acompañaron fueron el 91, 37, 05 y 74, correspondientes a Presidente, Alberto, Ángel y Estanislao (su hijo), respectivamente. Pero será cuestión, entonces, de tenerlos bien presentes para esta semana, para no lamentarse luego…