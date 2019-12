Una mujer que prefirió mantener el anonimato y se hace llamar simplemente Inoz, ha declarado haber vivido una experiencia sorprendente y que compartió en un sitio de fenómenos paranormales de Irlanda. Explicó que, desde que le sucedió, toda su vida cambió para bien y que desde entonces se ha desarrollado en lo espiritual, así como también en el plano laboral. Pero ¿qué le sucedió?

Según expresa, ha experimentado una nueva trayectoria mágica, pero muy diferente de lo que le había pasado hace 15 años, cuando debió superar cosas que le dolieron demasiado, y tras las que tuvo que esforzarse por salir de un síndrome postraumático todos estos años. Todo arrancó a partir del miedo que le daba mirar por la ventana de su casa de noche, porque sentía que algo se escondía en la oscuridad y estaba esperando para abducirla. Escuchó sonidos extraños, sintió que algo la observaba, a tal punto que prefería no cerrar los ojos en la noche. Fue cuando conoció una mujer reptil, que además, afirma, se ha instalado permanentemente en su cabeza. Incluso, Inoz afirma que, cuanto más trataba de quitarla de sus pensamientos, más se resaltaba su imagen.

Fue por entonces que dice haber padecido arrebatos de ansiedad y sentimientos oscuros. ¿Será cierto? Los reptilianos son una de las razas que visitan la Tierra desde hace mucho, pero no se conocen contactos de este tipo.

Qué contó Inoz

“Sucedió una noche a principios de la década de 2000. Mi compañero y yo íbamos en automóvil por una carretera sin luz en el interior de Irlanda. Estábamos escuchando música house y no hablábamos, sólo escuchábamos música. Hasta que los faros de nuestro auto que iluminaban la ruta, de pronto captaron en la oscuridad la figura de una anciana que caminaba a un costado del camino. Estaba tan encorvada que tenía la cabeza inclinada hacia abajo y, por lo tanto, parecía llegarle a sus pies. Fue inesperado, nos miramos y ambos pensamos lo mismo: ¿Qué demonios está haciendo una anciana solitaria en medio de la noche?”.

Inoz le pone suspenso a su relato, pero luego es determinante en su apreciación. “Luego el tiempo a nuestro alrededor se desaceleró enormemente. Hace un segundo veníamos conduciendo a una velocidad de aproximadamente 120 km/hora y ahora apenas avanzábamos a la misma velocidad que caminaba la anciana. Fue como si nos hubiéramos estrellado contra una pared viscosa e invisible y no nos permitió movernos o acelerar. Mientras nos acercábamos a la mujer yo no podía quitarle los ojos de encima. El tiempo a nuestro alrededor parecía haber dejado de existir y no había ni mi compañero ni el auto cerca. Sólo fui yo quien miró por la ventana lateral del automóvil y vio a esta extraña anciana moviéndose en medio de la más absoluta oscuridad. Fue cuando pude ver que su cabeza no sólo estaba fuertemente inclinada hacia el camino, sino que colgaba de un largo cuello”.

No es un filme

No se trata de una película de ciencia ficción, sino el relato de esa mujer llamada Inoz, quien prosiguió: “En un momento su cabeza se me acercó abruptamente y estábamos muy cerca. La examiné bien: tenía ojos verdes que brillaban en la oscuridad y las pupilas estaban alargadas verticalmente. Y su cara estaba cubierta con una escama verde opaca. No parecía tener nariz, sino un sitio plano, y su boca lentamente se ensanchaba cada vez más y se veían dientes apretados. Eran afilados y se hicieron más grandes a medida que ella abría la boca”.

Inoz hace una pausa, y sigue el relato: “De repente, el tiempo comenzó a correr de nuevo, pasamos instantáneamente por donde caminaba la anciana y seguimos por el camino. Sin embargo, había algo más, además del contacto visual entre yo y ese ser reptiliano: durante unos tres segundos definitivamente sentí su estado emocional: estaba muy enojada al verla, no quería que la gente la viera”.

“Tanto mi compañero como yo más adelante ni tratamos de discutir sobre ese encuentro, de hecho prácticamente lo olvidamos. Hasta que, cuando estaba embarazada de mi primer hijo, lo que sucedió en 2012, de repente ‘desenterré’ estos recuerdos en mi memoria, que he llevado sin lograr procesar hasta hace realmente poco”.

La relación entre la mujer y su pareja comenzó a complicarse, ya que él no deseaba hablar del tema. Posteriormente hizo una experiencia psíquica y la médium le dijo que una entidad psíquica estaba unida a ella. Junto con su familia emigraron a Kairoz, Australia, en Queensland, y más tarde, cuando la relación empeoró, se mudaron a un pueblo rural, cerca del hermano, que también se cambió de país. Allí, fue él quien llegó a escuchar por radio a un joven que había vivido una historia parecida a la suya, lo que reavivó su historia y la hizo volver a vivir con miedo, ya que “me sentí perseguida”.

“Las relaciones con mi pareja, con quien viví durante 17 años, colapsaron, tres de nuestros hijos también lo sufrieron. El mayor es muy sensible e inmediatamente comenzó a sentir mi miedo. Incluso decía lo mismo que yo, que tenía miedo de mirar por la ventana de su habitación por la noche, que sentía que lo estaban vigilando...”, explicó Inoz, que abre un manto de dudas, pero que deja abierta la puerta, al decir que otros han vivido la misma experiencia.