Aunque el hecho se produjo en mayo pasado, aún resuenan las derivaciones de un caso que se hizo viral a través de la red de Facebook, en el que el usuario llamado Setiawan, que reside en Indonesia, lanzó un video misterioso que muestra a una gigantesca figura humana que se acerca a la Luna. Curiosamente, dicha figura humanoide parece estar de pie, y se le observa con nítidez la cabeza, los hombros, la espalda y las piernas. El video del incidente no tardó en viralizarse, al tiempo que se generó un enorme debate.

En ese contexto, el ovnílogo estadounidense Scott C Waring afirmó que este avistamiento podría marcar que se aproximan visitas de seres extraterrestres en la Tierra. Para Waring, las civilizaciones que visitan el planeta poseen tecnologías que puede ser un billón de años más avanzada que la terrestre, y este avance los está ayudando a viajar a través de planetas sin utilizar siquiera naves estelares.

“No creo que todos los alienígenas que visitan la Tierra necesiten una nave espacial para llegar aquí. Algunos pueden transportarse aquí con un simple pensamiento, debido a los avances tecnológicos de miles de millones de años. Otros pueden viajar en forma de energía y no necesitan protección de los elementos del espacio. He visto a los seres energéticos acercarse, unos 400 metros a la medianoche sobre Taipei hace unos años, y fue obvio que cuando regresaron unos segundos más tarde y me rodearon ... También me vieron...”, escribió Scott C Waring en su sitio web.

En cambio, para los habituales conspiranoides, esta imagen con forma humanoide probaría la existencias de fantasmas y entidades espirituales que poseen la capacidad de cambiar de forma y logran viajar millas en una fracción de segundo.

Ya en otro plano, hay quienes consideraron que “la Luna en sí es una nave espacial. Tiene un casco de titanio. El lado oculto tiene un montón de hábitats alienígenas”. Lo cierto que en las redes compararon a la imagen con un ser reptiliano, un ángel caido, un globo, una nube que tomó esa forma y otros consideraron que se trata de una figura igual o parecida al la del famoso caballero negro, y eso indicaría que ese satélite o entidad desconocida puede moverse para estar más cerca de la Tierra