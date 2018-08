Por Daniel Beylis

Cuando se habla de espíritus fantasmales, todo puede tornarse difuso, enigmático, porque en muchos casos se genera confusión, especialmente si algún testigo relata cuestiones directamente relacionadas con espectros que se aparecen de la nada. Empero, cuando los casos de apariciones de estas entidades son registradas en cámaras de seguridad, o bien son fotografiadas, más allá de las variadas presunciones que se pueden hacer, sobre si las imágenes son o no reales, lo concreto es que hay una prueba tangible que certifica que, en principio, “algo” se registró. Y si eso es analizado y no se detectan fraudes, el caso puede ser más creíble. Un hecho con estas características se vivió en un supermercado de Pangasinán, Filipinas, donde a plena luz del día una entidad cruzó la calle lo más campante, mientras los autos pasaban. Y cerca de 13 horas después, otra cámara captó otra imagen, quizá del mismo ser.

El primer hecho

Se produjo el 20 de junio pasado, en un supermercado Mini Mart de un pueblo de la provincia de Pangasinán, que significa lugar donde hay sal y se encuentra al noroeste de Filipinas, en la región de Llocos. La cámara de seguridad logró captar el instante en que un espíritu fantasmal, aparentemente de un hombre, se “aparece” mientras cruza una calle. El dispositivo ubicado con una cámara fija, en el exterior de la tienda, captó la imagen aproximadamente a las 14,11, de hace algo más de dos meses, aunque la filmación llegó a viralizarse hasta dar vuelta al mundo con el correr de los días.

Imagen del fantasma, a punto de iniciar el cruce de la calle.

Como se puede apreciar en el inicio del vídeo (ver El Dato), se observa una figura que claramente aparece de la nada por el lado derecho de la imagen, y se dispone a cruzar una calle, de derecha a izquierda, frente al intenso tráfico que hay a esa hora.

Traspasa autos

En cuestión de segundos, varios automóviles, incluido un camión de importante porte, se dirigen directamente hace la extraña presencia, que continúa cruzando como si estuviera en otro plano, ya que nada lo detiene, hasta que, cerca de la otra acera desaparece de igual forma que como apareció. Si se considera las imágenes captadas por la cámara y por cómo circularon los autos, queda muy en claro que los conductores no intentaron en ningún momento evitar a la entidad, por lo que es seguro que no vieron nada ni a nadie.

Los autos que pasaban por la calle no impidieron a la entidad cruzar.

Segunda aparición

Sin embargo, lo más escalofriante de todo sucedió cerca de 13 horas después, cuando otro espectro fantasmal (aunque muy parecido al primero) se “presentó” ante otra cámara de seguridad del mismo comercio. Ya eran las 3.44 del 21 de junio y en la grabación se ve primero a un repartidor, a la derecha de la toma. Hasta que se cruza, en un primer plano, esa nueva imagen que parece quedarse en el foco de la cámara, hasta terminar desapareciendo por la izquierda. Y al igual que sucedió en la primera filmación, el empleado que se encontraba descargando aparentemente un vehículo, no se percató de nada.

Guardias asustados

Los aterradores cruces de entidades fantasmales han desconcertado al personal del comercio y según indican los reportes, asustaron a los vigiladores. “No podía creer lo que veía”, explicó Michael Forto, uno de los guardias de seguridad del lugar. “Pensé que estas cosas solo suceden en la televisión. Parece que la sombra está mirando al repartidor”.

En tanto, el repositor que estaba trabajando en la madrugada afirmó no haber percibido nada, pero luego se asustó al ver el video. “No lo podía creer, de haberme percatado de que algún espíritu me estaba mirando no sé cómo hubiera reaccionado. Me ha dado mucho miedo volver a verme en las imágenes y que eso me observara tan cerca”.

Diferentes sensaciones

El supermercado Mini Mart se encuentra justo enfrente a la plaza del pueblo y muchos vecinos coincidieron en las redes sociales de que la entidad fantasmal llegar a ser el espíritu de alguien que pudo llegar a morir en el lugar, y que regresa al sitio en un afán de resentimiento por algún trágico hecho del pasado, que ya quedó olvidado. Jenny Renalto, quien trabaja en un comercio vecino al Mini Mart donde se tomaron las imágenes expresó su temor para transitar la zona. “Ahora tengo miedo de caminar cerca de ese sitio. Cada vez que paso puedo llegar a sentir algo aterrador. Sigo recordando lo que se puede ver en las filmaciones de las cámaras y la imagen del hombre que cruza la calle se me viene a la cabeza en forma recurrente”.

Aunque el video ha generado un montón de reacciones, que van de la incredulidad a escenas de pánico exageradas, lo concreto es que no se han detectado indicios de que se haya modificado o trucado la filmación con algún programa de edición. Y tampoco se consideró la probabilidad posibilidad de un defecto de la lente o de una ilusión óptica.

Los especialistas filipinos en la materia consideraron, tras hacer un relevamiento del lugar, de que se trate de alguien que en el pasado no reciente haya perdido la vida trágicamente en ese mismo sitio. Otros tampoco descartaron que exista alguna relación con el supermercado, en especial al relacionar ambas filmaciones.

13 horas después, otra aparición, en otra cámara.

Por supuesto, los escépticos salieron a desmentir todo, explayándose muchos sobre la posibilidad de que se trate de un “fake”, como se denomina a los montajes muy bien elaborados con tecnología, mientras que los menos aseveran que solamente se trató de dos fallos en las cámaras, y que todo es una simple casualidad.

Una atenta mirada...

Cuando se analizan este tipo de casos, muchas veces hasta el más ávido investigador se sorprende al encontrar que hay más para ver en la imagen o filmación que llega desde el sitio donde se produjo la paranormalidad. Así, cuando en la redacción de Crónica Fenómenos Paranormales analizamos el material que llegó desde diferentes sitios, nuestro especialista en retoque fotográfico Gabriel Castelli “descubrió” una tercera entidad, que fugazmente aparece junto a la puerta, mientras la otra “cruza” la calle, evidentemente en un plano muy diferente al que ocupamos nosotros. Y lo más importante, esa figura que detectó nuestro atento compañero, pronto sería ratificada por varios comentarios en las redes sociales, en las que fueron muchos otros los que se percataron que, además del fantasma que cruza, son varios los que también “detectaron” a ese espíritu fantasmal que se mueve de derecha a izquierda y enseguida desaparece.