Todos los padres se han enfrentado alguna vez a la negativa de los chicos por probar nuevas comidas. Este trastorno, denominado como neofobia alimentaria, suele darse en la infancia, aunque también puede estar presente en la adultez.

Quienes lo padecen sienten un rechazo absoluto hacia ciertos alimentos que, generalmente, son nuevos en la dieta, pero sin razón aparente. A pesar de que este comportamiento es común en los niños, muchas veces se lo confunde con un capricho y se le resta importancia.