La confesión de Dolores Fonzi sobre su cáncer de mama y la mastectomía a la que se sometió para curarse, volvió a poner el foco respecto a esta patología que afecta a 1 de cada 8 mujeres. “El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo, después de someterme a una mastectomía, me declararon recuperada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar”, informó la actriz en su cuenta de Twitter. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Argentina de Mastología (SAM), se diagnostican alrededor de 20.000 nuevos casos de cáncer de mama por año en el país, en promedio dos nuevos por hora. Sin embargo, aún no son suficientes: ya que en Argentina, según estas organizaciones, el 32% de las mujeres de entre 40 y 70 años, nunca se hizo una mamografía. La falta de tecnología, escasez de médicos especialistas y la ausencia de leyes que incentiven a las mujeres a realizarse mamografías, son sólo algunos de los factores que impiden un diagnóstico efectivo.

En el caso de la actriz, como en el de millones de mujeres, la detección precoz de la enfermedad fue fundamental para su cura. Este factor aumenta considerablemente las probabilidades de erradicarla, con un diagnóstico a tiempo el 95% de los casos son curables. “Si te tocas una bolita en la teta, andá a hacerte un chequeo. El tiempo es oro en éstos casos. Y si a vos te cuesta aceptar el peligro, contale lo que tenés a alguna amiga para que te insista”, recomendó Fonzi.

Señales de alerta

Algunos de los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de padecer cáncer de mama son: ser mayor de 50 años, tener antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, haber comenzado a menstruar a una edad temprana, y la edad avanzada en el momento del primer parto o no haber tenido hijos.

A su vez, ciertos hábitos nocivos como el sobrepeso, el sedentarismo, el consumo de alcohol en exceso y el tabaquismo podrían incrementar su incidencia.

La técnica más utilizada y mundialmente aceptada para la detección del cáncer de mama es la mamografía, capaz de identificar lesiones en instancias tempranas de la enfermedad. Igualmente, todas las mujeres deben revisar de forma mensual sus mamas, tengan o no factores de riesgos. ¿Cuándo conviene? 7 a 10 días después de la menstruación; si es menopáusica o embarazada realizarlo el mismo día cada mes; y si está amamantando, hacerlo el mismo día cada mes luego de amamantar.