Por Jimena Golender

salud@cronica.com.ar

El tiempo libre que ofrece la cuarentena, el hambre que surge a cada rato y las ganas de aprender a cocinar colocaron a las “influen- cers” culinarias en el centro de la escena. Las opciones que com- parten en sus redes sociales son de lo más variadas, desde paste- lería y pastas caseras hasta platos populares y gourmet. Sin embar- go, la premisa es una sola: recetas prácticas y fáciles de realizar.

Dulce tentación

Con dos locales, un libro de rece- tas (“Pastelería imperfecta”), par- ticipaciones televisivas y 360.000 seguidores en redes sociales, la re- postera Valu Ramallo es una refe- rente de la cocina dulce en el país. Desde que empezó el confina- miento, Valu se dedicó a com- partir recetas que se puedan rea- lizar con ingredientes fáciles de conseguir o que estén en las ala- cenas, y que sean aptas de hacer para todo público. “Desde que arrancó la cuarentena debo haber subido 30 recetas, por lo menos.Todas con los ingre- dientes que tenemos en casa. Las más pedidas son las más simples, el brownie con dulce de leche en el microondas pegó mucho por- que se puede hacer hasta para uno solo. Arranqué con recetas más fáciles y ahora me estoy ani- mando a ponerle un poco más de complejidad. La gente se re copa cocinando y les encanta mandar foto de lo que hicieron como un gran logro”, cuenta la chef.

Si bien el comensal argentino es de muy buen comer, este nuevo escenario motivó a más de uno a interiorizarse en la cocina, y los dulces parecen liderar el ránking de los favoritos del público. “Me parece que salado cocinan siempre, aunque sea para sobre- vivir el día a día, lo dulce no es fundamental y hoy lo están im- plementando como una activi- dad, algo divertido. Quienes esta- ban acostumbrados a desayunar o merendar en la calle, ahora es- tando en casa pueden hacer una torta en taza, o un brownie en el microondas. Me llegan miles de fotos cocinando en familia o hasta hombres que nunca habían cocinado una torta en su vida”, explica Valu.

La practicidad es igual de impor- tante en los pasos a seguir de la receta como en los utensilios ne- cesarios para realizarla. “Mi idea es que con un bol y un batidor de mano te arregles. Trato de pensar recetas que no requieran de un horno especifico, termómetro o batidoras especiales. Yo crecí leyendo recetas en las revistas que nunca podía hacer, también ha- bía ingredientes muy difíciles de conseguir y caros”, advierte la repostera de 30 años. Para romper con ciertos prejuicios y acercar a sus seguido- res al mundo de la pastelería, Valu muestra cómo adaptar los utensilios y cómo entrenar el ojo para reconocer el mo- mento en que una prepara- ción está lista.

“La gente le tiene más respeto a la pastelería porque tiene fama de ser difícil, pero creo que hoy en día hay para todos los gustos. La intención es romper un poco con ese mito y que todos se animen a cocinar”, advierte.

Con una pizca de humor

Cocina fácil y práctica”. “Hago lo que puedo”, “como estilo de vida”, así presenta Sofía Crotti su espacio en Instagram, Quepachof. Allí, la periodista comparte recetas exquisitas, fáciles de hacer y con ingredientes accesibles, todo explicado con una cuota de humor, el sello de Crotti que la diferencia de otras cuentas gourmet. Ideal para aquellos que están dando sus primeros pasos en la cocina durante la cuarentena o simplemente quienes desean degustar un plato rico en poco tiempo.

La cocinera cree que el costado emocional de los platos es importante en estos tiempos de aislamiento. “Creo que muchos empezaron a cocinar durante la cuarentena porque la comida no sólo es algo que nos puede reconfortar cuando estamos angustiados, sino que además nos acerca y recuerda a nuestros seres queridos. ¿Quién no comió un plato de ravioles y se trasladó de inmediato a la cocina de su abuela? Además, en medio de tanta incertidumbre, la cocina es una de las pocas cosas que podemos planear. La cuarentena es eso que pasa entre que lavás los platos y pensás qué comer en la siguiente comida”, afirma Crotti.

A su cuenta llegan pedidos de recetas que lleven ingredientes “que todos tenemos en casa”, “rendidores y económicos”, pero también “de platos que acostumbramos a comprar o comer afuera para poder recrearlos en casa: pizzas, empanadas y patitas de pollo”, revela la entusiasta culinaria. Todas sus recetas son creadas bajo la misma premisa y esto ayuda a acercar a sus seguidores con un mundo de la cocina que pensaban fuera de su alcance.

“A mí me pasa que cuando uno ve una receta con un ingrediente que desconoce o no tiene, no la hace. Por eso me gusta también ofrecer opciones de reemplazo”, dice Crotti, quien reconoce que aunque hay días en que se despierta con muchas ganas de cocinar, “hay otros en los que no quiero mover un dedo y lo respeto. No tenemos que estar bien todos los días, podemos acudir al delivery de algún local en el que confiemos”, y agrega: “Hago un esfuerzo también por compartir muchas recetas durante estos días porque sé que la gente está cocinando más que nunca y tal vez con una receta fácil y rica puedo mejorarles el ánimo".