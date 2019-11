Durante los meses invernales el cuerpo suele acumular toxinas y contaminantes. Estos se manifiestan a través de la piel, el aire, la alimentación, los malos hábitos, el sedentarismo, etc. Si a esto se le suma la llegada de calor y los días de sol, la combinación puede afectar la dermis a un punto irreversible.

Lo ideal es preparar la piel con antelación y aclimatarla despacio para no sufrir consecuencias de la exposición solar desmedida. Tomá nota de estos sencillos pasos para que el cuerpo esté preparado para el verano.

Paso previo: exfoliar

La primavera es la estación en que el cuerpo comienza a estar más expuesto. Pero es importante no dejarse llevar por ansias de lucir un bronceado caribeño en cuestión de días. Antes de pensar en tomar sol existe un paso previo fundamental: la exfoliación. De esta manera se eliminan impurezas y células muertas que durante el invierno se ocultaban bajo capas y capas de ropa. Además, al exfoliar la cara y el cuerpo las cremas se absorben mejor y la piel adquiere un tono más natural y uniforme. Eso sí, no debe hacerse en exceso, con una o dos veces por semana es suficiente. Quienes tengan una piel sensible pueden hacerlo cada quince días.

Desde Zia Grazia, centro de cosmética y spa, aseguran que el remedio para frenar la evolución de las problemáticas en la epidermis es realizar exfoliaciones faciales y corporales regularmente, sin descuidar la limpieza e hidratación diaria. Para las más constantes sugieren reforzar la rutina de cuidados con mascarillas humectantes o nutritivas en rostro cuello y escote, según el tipo de piel; utilizando productos cuyos principios activos incluyan colágeno, tilo, manzanilla, menta y limón, entre otros.

¡A protegerse del sol!

La exposición solar es muy beneficiosa para la salud, siempre y cuando sea medida. Con la sudoración se eliminan toxinas, se estimula el metabolismo y acelera la actividad celular. Además, la luz del sol es una de las principales fuentes de vitamina D y, por supuesto, responsable de los bronceados. No obstante, la exposición al sol inadecuada puede ocasionar consecuencias en la pigmentación, elasticidad, textura del tejido y el sistema circulatorio, causando entre otras cosas un fotoenvejecimiento prematuro.

Por eso, y aunque suene a disco rayado, hay que evitar los horarios en que los rayos UV son más fuertes, entre las 10 y las 16; utilizar protector solar siempre y en factores altos (especialmente en el rostro) y aplicar geles post solares cuando la piel se vio expuesta niveles elevados de rayos ultravioletas.

El uso de cremas

Una buena hidratación resulta fundamental para preparar la piel como prevención para el verano. Por eso, cuando los días de calor comienzan a ser sofocantes, es momento de recurrir a los productos de texturas ligeras y refrescantes que vienen a sustituir a las más cremosas del invierno. Esto se debe a que el exceso de calor hace que los productos de belleza no respondan del mismo modo que lo hacen en las estaciones más frías.

Para elegir la crema hidratante conveniente para el verano y que resulte adecuada a tu tipo de piel, habrá que tener muy en cuenta ciertas consideraciones y recomendaciones. Las pieles grasas, por ejemplo, suelen lucir mucho más brillantes, a partir del calor.

En estos casos muy puntuales es importante poder elegir cremas hidratantes a base de agua, sin aceites, y que sean indicadas para pieles mixtas o grasas. Hay varios tipos de geles que resultan ser una gran opción. En los casos puntuales de pieles secas, el sol tiene una marcada tendencia a resecarlas aún más, dañándolas. Por eso mismo conviene elegir una crema hidratante específica esta tez, que no resulte muy brillante.

Asimismo, el cutis requiere cierto tipo de hidratación para el día y otro distinto para la noche. Los productos diurnos suelen ser mucho más ligeros, con protección solar y con otro tipo de nutrientes que los nocturnos, los cuales se enfocan en la reparación más profunda de a piel. Y por último, no puede faltar la crema hidratante para el cuerpo. No importa si se utilizan productos para la celulitis o las estrías, la hidratación se debe realizar todos los días y en base al tipo de piel de cada persona.