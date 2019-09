El sobrepeso en los perros es una de las consecuencias más evidentes de una alimentación incorrecta. La patología suele estar asociada a los mal llamados “premios” o permitidos que dificultan la posibilidad de sostener una dieta ordenada y escapan de las recomendaciones propuestas por el veterinario. La obesidad afecta mucho más que la estética, también repercute en la salud integral de los perros, con enfermedades de los huesos y articulaciones, cuadros hepáticos y renales, diabetes e hipotiroidismo. Para evitarlo lo ideal es alimentarlos con productos nutritivos, controlar la ingesta y combatir el sedentarismo.

Por qué es obeso

Cuando se ingiere más calorías de las que el organismo utiliza, se empieza a llegar al punto de obesidad. A esto se le puede sumar la falta de ejercicio y el sedentarismo, en especial aquellos perros que no salen a pasear y no gastanenergía. A su vez, es común darle sobras de comida. Acción que interviene de manera poco saludable en su alimento balanceado y los mal acostumbra a cierta comida “chatarra”, que requerirán una y otra vez. “Influye mucho también el momento de la castración, ya que suelen quedar durante algunos días en estado de relajación y engordan excesivamente, y es necesario controlar para que no suceda”, explica la médica veterinaria Fernanda Banegas M.P. 258, del portal MisPichos.

A tratarlos Primero

se debe medir el grado de obesidad o exceso de peso. Luego, armar un plan de alimentación que eliminan golosinas y bocados extras. “Es necesario realizar un control veterinario para monitorear el estado físico mediante análisis de sangre que miden nivel de colesterol y triglicéridos. También se recomienda realizar un electrocardiograma para chequear el funcionamiento del corazón, tanto al principio como en el camino del proceso”, advierte y agrega que será clave lograr que el perro baje de peso mediante la dieta. Una vez que pierda algunos kilos, recién ahí se sumará actividad física (correr, caminar, jugar), ya que si lo intenta excedido, las articulaciones se pueden ver afectadas.

Principales riesgos

Uno de los más comunes es la aparición de diabetes. Para los perros es aún más complicado debido a la regulación de su estricta alimentación, el suministro de insulina en caso de precisarla y la instrucción que los dueños deben adquirir para el cuidado que demanda este mal. Otras son las dificultades cardiorrespiratorias, que provocan una obstrucción al respirar y agitación constante, por localización de grasa en espacios donde no debería estar.

En general los perros que tienden a ser obesos son los más adultos, dado que van perdiendo su nivel de actividad y disminuyen el gasto de energía, lo que no significa que los cachorros queden exentos. Luego de la castración (entre 7 y 24 meses aproximadamente) pueden engordar también, y estas se realizan a partir del primer celo. “Teniendo como disparador la edad, podemos medir las raciones según el tiempo. Se recomienda, de 1 a 6 meses, que se proporcione alimento 3 veces al día; de 6 a 12 meses lo alimentamos 2 veces al día y ya más adultos se le brinda su balanceado de 1 a 2 veces al día”, afirma la especialista.

Razas más expuestas

Por lo general, los más propensos suelen ser los animales grandes, más que nada las razas como Golden Retriever, Labrador Retriever, Colme, Bullmastiff y Rottweiler. De los más pequeños, aparecen los Salchicha, Pekinés y Canicie, y en razas medianas, el Beagle, Carrillo, Baste y Hound.