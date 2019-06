Pasado mañana se conmemora el Día de la Bandera, en homenaje al paso a la inmortalidad de su creador, el General Manuel Belgrano, acontecido en 1820. Se cumplen, así, 199 años de aquel triste hecho histórico, no solamente por todo lo que significó aquel inmenso patriota, sino porque, además, falleció a la temprana edad de 50 años.



Relacionando este acontecimiento con el escolaso (¿por qué no hacerlo?), además de los números citados y, obviamente, el 20/06, corresponde tener también en cuenta para la semana en curso otros ambos que atañen a la fecha patria.



Como por ejemplo el 69, que, como bien se sabe, popularmente son “los vicios”, pero en la Tabla General de Significado de los Sueños le corresponde a la bandera. Y también el 34, la cabeza por excelencia, pero en los Nombres Propios se le asigna a Manuel, como el gestor de nuestra enseña patria.



Análisis estadístico



Ahora bien, en materia estadística, tomando como referencia los resultados de los tres últimos años en las semanas en que se conmemoró la fecha, la misma arroja que el numerito que más veces benefició a los apostadores fue el 18, con tres apariciones. Parece escasa su eficacia, es cierto, pero hay que considerar dos cosas: la primera es que como todos los años el 19 de Junio no sortea Montevideo; y la restante que los 20 de Junio no había sorteos por estas pampas. Recién en el presente se efectuarán como cualquier feriado, es decir tres ediciones.

Sangre, sudor… y alegrías



El ambo en cuestión, la sangre, rindió sus frutos el año pasado en los sorteos bonaerenses. En efecto, el lunes 18 copó la Primera, mientras que el día siguiente lo hizo en la Vespertina. Su tercera irrupción la había hecho en 2016, concretamente el sábado 18 en la Nocturna uruguaya. Habrá que confiar, entonces, que el numerito vuelva a rendir beneficios en la presente semana, no solamente por su valor estadístico, sino porque, además, es uno de los más populares y simpáticos entre los apostadores.



Otras elecciones



Siguiendo con lo que arrojan las estadísticas, en el ranking con dos salidas aparecen varios números a considerar, que son los siguientes: 11 (el palito); 16 (el anillo); 27 (el peine, o su otra interpretación más vulgar); 28 (los senos); 37 (el dentista); 57 (el jorobado); 60 (la virgen); 63 (el casamiento); 72 (la sorpresa); 73 (el rengo); 75 (los besos) y 80 (la bocha). Entre los datos relacionados con la significativa fecha más lo aportado por los resultados de años anteriores, hay un considerable abanico de opciones para el “fichaje”. Sólo resta esperar que la suerte acompañe.