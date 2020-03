El Covid-19 tiene en vilo al mundo científico y sanitario. Como todo virus nuevo, requiere de in- vestigación y tiempo para poder evaluar qué consecuencias puede tener en determinados grupos, como las embarazadas.

Los especialistas continúan realizando reportes en relación al embarazo, el parto y la lactancia materna en pacientes infectadas. Sin embargo, es importante aclarar que toda esta información es dinámica y puede cambiar a medida que se reporten más casos.

¿Qué se sabe hasta el momento?

“La neumonía en las pacientes embarazadas no parece ser más grave que en el resto de la pobla- ción para la misma edad. Si bien existen muy pocos datos disponi- bles de embarazadas afectadas con Covid-19, como en la población general, la mayoría de las mujeres va a experimentar síntomas leves o moderados de resfriado o gri- pe: tos, fiebre y, en algunos casos, falta de aliento”, explica el doctor Agustín Pasqualini (MN 102009), director médico de Halitus Insti- tuto Médico.

Los síntomas más graves se des- criben con más frecuencia en per- sonas mayores, inmunosuprimi- das y con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y enferme- dad pulmonar crónica. Por ahora, no hay datos que su- gieran un mayor riesgo de aborto espontáneo o pérdida temprana del embarazo.

“Tampoco si se ex- trapola con otros virus similares, los informes de casos de estudios de embarazo temprano con SARS y MERS no demuestran una rela- ción convincente entre la infec- ción y un mayor riesgo de aborto espontáneo o pérdida del segundo trimestre”, advierte el especialista.

No se registra transmisión verti- cal (transmisión de madre a bebé intra útero), aunque sí se ha in- formado de un caso de este tipo, pero existen dudas si no sucedió en el momento del nacimiento. La opinión de los expertos es que es poco probable que el feto esté expuesto durante el embarazo.

“Existe publicada una serie de casos donde se evalúa el líquido amniótico, la sangre del cordón umbilical, hisopados de gargan- ta neonatales y las muestras de leche materna de madres infec- tadas con Covid-19 y todas las muestras dieron negativo para el virus. En otro artículo se da cuenta de la evaluación de las placentas de madres infectadas, que también dieron negativo. No hay evidencia concluyente de transmisión a través de fluidos genitales”, cuenta Pasqualini y al mismo tiempo agrega: “Como no hay evidencia de infección fe- tal intrauterina con Covid-19, se considera improbable que el virus tenga efectos congénitos en el desarrollo fetal”.

Nacimiento

Hay muy pocos reportes de casos de parto prematuro en mujeres con Covid-19, pero no está cla- ro si la prematurez fue debido a complicaciones maternas o si fue- ron producto del virus. “El parto pretérmino fue predominante- mente por indicaciones maternas relacionadas con la infección vi- ral, aunque hubo evidencia de compromiso fetal y ruptura pre- matura de membranas antes del parto, en al menos un informe”, aclara el doctor.

Lactancia

De 6 casos analizados en China, la leche materna fue negativa para Covid-19; sin embargo, el grupo de análisis es reducido. El grupo de expertos en China recomienda que hasta que no existan datos suficientes, no se puede descartar la posibilidad de transmisión vertical de Covid-19.

Por lo que los recién nacidos de madres infectadas no deberían ser alimentados con leche materna hasta que sus madres y la leche den negativo para la infección, teniendo en cuenta los posibles beneficios de la lactancia en ciertos grupos de pacientes antes de tomar esta decisión. “La decisión final sobre el tipo de alimentación del recién nacido deberá consensuarse entre la paciente y el equipo tratante, en base a los conocimientos científicos de cada momento y el estado de salud de la madre y el recién nacido y respetar las normativas vigentes de acuerdo a la autoridad sanitaria”, finaliza Pasqualini.E