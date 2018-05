Wentworth Woodhouse

paranormal@cronica.com.arEn la actualidad los docu-reality sobre entidades fantasmales, espíritus que nos rodean, suelen inundar varios programas televisivos en todo el mundo. En ese contexto, los pioneros de este formato fue ampliamente conocido programa de la TV estadounidense Ghost Hunters, que creó una metodología de investigación que ha dado paso a otras innumerables entregas en todo el mundo, destacándose dos envíos que tratan temas paranormales como son "Buscadores de fantasmas" o "Paranormal State", por citar a los más afamados.El grupo de investigadores era TAPS (The Atlantic Paranormal Society), fundado por, reuniendo a un gran número de seguidores en un corto período de tiempo después de emitir por primera vez en octubre de 2004. En ese contexto, la clave de su éxito radicó en los protagonistas, dos amigos que trabajaban de plomeros de día, pero que en sus ratos libres se dedicaban su tiempo libre a la investigación de entidades del más allá, se mostraron siempre como personas normales, auténticas y sobre todo, honestas. Lo cierto es que, más allá de aquel increíble éxito, que hizo escuela, a 15 años de su primer episodio, ahora otro programa, Most Hounted de televisión británica, y referido a hechos paranormales, logró filmar por primera vez desde su primer episodio hace 15 años a un verdadero fantasma.Desde su primera emisión hace más de una década, el popular Most Haunted de la TV británica y que se emite por el canal Sky Living, recorrió el Reino Unido, Europa y Estados Unidos intentando demostrar la existencia de vida después de la muerte. Aún así, durante 15 años en el aire, nunca había conseguido la filmación de una entidad, sino que el programa mantenía el interés de los espectadores en otros sentidos, y en especial, por la seriedad de sus entregas. Normalmente, el equipo de investigadores paranormales recorría viejos edificios y túneles antes de sentir o escuchar algo inquietantemente sobrenatural. Claro que todo cambió en el último capítulo, en el que se produjeron mucho más que extraños ruidos...En el episodio en cuestión, se puede ver a la presentadoraatravesando un corredor de una mansión. De repente, en frente de ellos, debajo de lo que parece ser un arco de paso, aparece una espeluznante figura espectral. La entidad parece ser translúcida, y desparece una vez que se percata de las luces de las cámaras. Mientras que el grupo están instalando su equipo, Stuart de repente ve la figura.A partir de ese momento se produce una persecución al mejor estilo del filme estadounidense "El Proyecto de la Bruja de Blair", mientras que Karl intenta ir detrás del supuesto fantasma. "¿Hola? ¿Hola?", dice Stuart, en un intento de comunicarse con la huidiza entidad. En tanto, Karl admite que durante la persecución "casi se cae de las escaleras". El video fue grabado en la mansión Wentworth Woodhouse, en el condado ingles de Yorkshire del Sur. Dicha añosa edificación fue construida por Thomas Wentworth, conde de Strafford, en 1630. Completamente sorprendida por lo que habían grabado sus compañeros, Yvette no pudo ocultar su sorpresa. "Es el vídeo más innovador e increíble que hemos logrado filmar", reveló. Y agregó: "En lugar de darnos las respuestas que estábamos buscando, simplemente nos dio más preguntas. ¿Fue la presencia del espíritu de un alma muerta, un doppelgänger, energía mental o alguna otra cosa que se supone que no entendemos?".Por su parte, y sin ocultar su emoción, Karl reconoció que nunca habían visto algo como esto en anteriores investigaciones, y hasta el momento no tienen una explicación científica o racional para lo que vieron, pero las imágenes muestran claramente una figura espectral. Si bien el episodio fue emitido el pasado año, recién ahora varios medios ingleses se han hecho eco de lo sucedido. El equipo de Most Haunted se encontraba investigando la mansión Wentworth Woodhouse, debido a la gran cantidad de informes sobre entidades espectrales que suelen visitar el lugar, como el espíritu de un niño que grabaron expertos en lo paranormal. Como ya publicara MEP en otra oportunidad, un extraño video mostraba la escalofriante aparición fantasmal de un niño o niña en un pasillo, pero en aquella oportunidad los investigadores vieron el fantasma después de revisar los vídeos, y no en el momento en que se asomaba. A su vez, muchos turistas que visitan el espectral sitio aseguraron haber escuchado sonidos similares a gruñidos en las habitaciones, aunque nunca antes se había filmado una aparición, y que los investigadores llegaran a perseguirla. FUENTE: Mundo Esotérico y Paranormal (MEP).