El séptimo arte se ha transformado en un medio de comunicación capaz de expresar sentimientos, sensaciones y emocionar al espectador. A más de cien años de su invención, el cine ha recorrido un camino revolucionario para convertirse en una herramienta de transmisión cultural.



Las películas son parte de nuestra vida; un domingo a la tarde en casa o en una cita, cualquier momento es válido para dejarse llevar por una historia emocionante. Dedicado a aquellos que disfrutan del arte cinematográfico, creamos un test para poner a prueba su conocimiento.



1-¿A qué película corresponde la frase “la vida es como una caja de bombones”?

a- Chocolate.

b- Forrest Gump



2-¿Cuántos filmes realizó Sandro?

a- 16. b- 13.



3-¿Cuál es la primera y segunda regla de “El club de la pelea”?

a- De a uno a la vez. b- No se habla del club de la pelea.



4-¿Quiénes eran los personajes protagónicos de “Matrix”?

a- El merovingio, el arquitecto y el capitán Mifune.

b- Trinity, Morfeo y Neo.



5-¿Qué día se celebra la batalla final en Día de la Independencia?

a- 9 de julio.

b- 4 de julio.



6-¿Cuántas películas argentinas ganaron el Oscar?

a- 4.

b- 2.



7-¿Qué siente Billy Elliot cuando baila?

a- Pasión.

b- Electricidad.



8-¿Qué actor protagonizó la película “Rambo II”?

a- Arnold Schwarzenegger.

b- Sylvester Stallone.



9-¿Cuántos filmes de Harry Potter hay?

a- 6.

b- 8.



10-¿Cómo se llaman los hobbits que acompañan a Frodo en su viaje?

a- Aragorn, Legolas y Gimli.

b- Merry, Sam y Pippin.



11-¿En qué año se estrenó “La Mary”?

a- 1976.

b- 1974.



12-¿Cómo se llama “El padrino”?

a- Peter Clemenza.

b- Don Vito Corleone.



13-¿Cuál es el nombre de la nave de Han Solo en “La guerra de las galaxias”?

a- La estrella de la muerte.

b- El halcón milenario.



14-¿Cuántos eran los bandidos que entraban a la casa a robar en “Mi pobre angelito”?

a- 4.

b- 2.



15-¿De qué club de fútbol es hincha el asesino de “El secreto de sus ojos”?

a- Boca.

b- Racing.



16-En “Extermineitors 4”, el personaje de Guillermo Francella descubre que tiene un hermano gemelo, ¿quién es?

a- Héctor Echeverría.

b- McLane.



17-¿En qué película Robert Redford le paga un millón de dólares a Demi Moore por pasar una noche con ella?

a- Durmiendo con el enemigo.

b- Propuesta indecente.



18-¿Cómo se llama la madre de John Connor, el futuro líder de la rebelión en “Terminator”?

a- Susana.

b- Sarah.



RESULTADOS

Mayoría de respuestas A

Tu conocimiento sobre cine deja mucho que desear. Ya sea una producción local o internacional, ir al cine a ver una película no es de tus actividades favoritas. Pero podés disfrutar, de vez en cuando, de los buenos clásicos o filmes pochocleros. La buena noticia es que aún te quedan por descubrir miles de películas excelentes, que pondrán a prueba tu capacidad para resistir la emoción de aquellas historias que perduran en el tiempo.



Mayoría de respuestas B

Sos un verdadero fanático del séptimo arte. Ya viste la nueva película rumana, ese clásico que dan en un solo cine y la versión extendida de 5 horas de “El señor de los anillos”, tu pasión no tiene límites. Ya sea acompañado (mientras la otra persona no hable durante la película) o solo, ir al cine es tu plan favorito, no importa el día. Sos fiel seguidor de toda entrega de premios a esta disciplina; los Oscar y los Globo de Oro se convierten en una noche de apuestas entre amigos y familiares, donde, por supuesto, sos el ganador indiscutido.