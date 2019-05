"El sol del veinticinco viene asomando…” Esta concisa frase del gato nacional hace referencia a lo que “se veía venir” allá en 1810, cuando tuvo lugar en Buenos Aires la Revolución de Mayo, gesta patriótica por la cual nuestro país se sacó de encima al colonialismo español y pudo formar su primer gobierno.



El próximo sábado se conmemoran 209 años de aquella hazaña histórica, y como los números gobiernan al mundo prácticamente desde siempre, corresponde prestarle atención a las cifras relacionadas con el hecho, para aprovecharlas en la semana probando “puntería” en la infernal rueda de escolaso diario. Como citamos, pasaron 209 años y ya tenemos la primera cifra para evaluar.



El arroyo es un número muy “simpático” y es de esperar que no defraude, al igual que los se caen de maduro: el 25 (la gallina), el 05 (el gato) y 1810 (la leche). Y también, por qué no, el 55, los gallegos (por españoles), a los que “despachamos” sin ninguna angustia.



Estadísticas



Ahora bien, esto por un lado. Por el otro, en materia estadística se analizó el comportamiento de los números en los últimos tres años en la semana previa a la fecha magna, y el trabajo arroja que el 02 fue el más benévolo con los apostadores. En efecto, el niño copó las pizarras en “oooocho” ocasiones correspondiéndole, por caso, tres veces en 2016 y 2017, y el par restante el año pasado, liderando la Bonaerense con cuatro salidas en su distrito como la más prolífica.



Luego le sigue el 80 con un quinteto de apariciones. A la bocha se la vio al tope en dos oportunidades tanto en 2018 como en 2017, siendo la restante en 2016. Y fue la santafesina, con un par de cabezas, donde resultó más grata.



Completa la “trifecta” el 95, con un no menos destacado cuaterno. Los anteojos “la rompieron” el año pasado con tres salidas (dos en Santa Fe y la otra en Uruguay), iniciando su serie en 2017 al coronarse en la cordobesa. ¡Que no falte el locro! Como se puede apreciar, hay “material” de sobra para elegir y poder, así, encarar las agencias con mayor fe y optimismo.



Ambos relacionados con aquel hecho histórico más el aporte fundamental de las estadísticas conforman un considerable abanico de opciones que servirán para marcar diferencia. Si la suerte ayuda, entonces se podrá degustar, sin evaluar presupuestos, el tradicional locro y los tentadores pastelitos. ¡Qué así sea!