Las colinas antigravitatorias son un tipo de pendiente en que los objetos parecen desafiar la gravedad por su propia cuenta.



Por citar un ejemplo, si se vierte una pelota sobre la superficie de una de estas colinas, parece correr hacia arriba, en lugar de hacia abajo como sería lo habitual. Estas atractivas colinas también son conocidas como "colinas magnéticas" o "colinas misteriosas", y los tres nombres remarcan la manera en la que se fue intentando argumentar este extraño fenómeno.



Existen colinas antigravitatorias prácticamente en todas partes del mundo, aunque muchas de ellas se encuentran en Norteamérica. Como parecen desafiar las leyes de la naturaleza, se convirtieron en atractivos centros turísticos.



A la hora de intentar explicar cómo o por qué ocurre, esto posiblemente no viole las leyes de la física, sino que nuestros ojos y cerebro están siendo engañados, haciéndonos creer que estamos en una carretera que va físicamente cuesta arriba, cuando en realidad se dirige hacia abajo. Es tan complicado percatarse que se trata de una ilusión, que hasta los científicos tuvieron que investigarlas durante una importante cantidad de tiempo.



Ellos fueron los que determinaron que la explicación es el resultado de una combinación de factores. Los especialistas en la materia que estuvieron allí y analizaron estas colinas, descubrieron que existe un factor clave, y es la falta de un horizonte visible.



Es importante contar con un horizonte visible que nos permita evaluar la pendiente de una vía. Si una persona no puede ver el horizonte y se encuentra en una carretera empinada cuesta abajo, tendrá la sensación de que se encuentra en un leve descenso cuesta arriba.



Estudios



La investigación fue realizada hace unos quince años por investigadores de las Universidades de Padua y Pavía. Se analizaron diferentes escenarios, creando modelos físicos a partir de ellos, cambiando parámetros y solicitando a voluntarios que determinaran qué tipo de pendiente estaban observando.



Aunque ésta no es la única forma en que obtengamos una colina de gravedad; aún podría tener una ilusión si puede ver el horizonte. Sin embargo, los que trabajaron en esos sitios decretaron que para que la anomalía ocurra debe haber una masa de tierra inclinada y una carretera ligeramente menos inclinada que el paisaje alrededor. Así es como tu cerebro explotará y quedarás totalmente confundido.



Existen muchas colinas de gravedad en todo el mundo. Aparecen cerca de 42 en Estados Unidos. Si lo que deseas es tener una experiencia extraña y quizá divertida, ya lo sabés y busca el lugar "antigravedad" más cercano a vos.



Vale remarcar que se convirtieron en atracciones turísticas conocidas por lo general como "Mystery Sports", lugares misteriosos si la traducción se hace al castellano. En los Estados Unidos, estas atracciones se remontan a la época de la Gran Depresión. Por lo general se cobra una importante entrada para acceder a estos sitios, y habitualmente consisten en una construcción en la que las leyes de la gravedad parecen no existir.



¿También en la Argentina?



Las redes sociales es el sitio ideal para toparse con novedades cargadas de misterio, tal como ocurrió hace poco tiempo en el norte argentino. Es que en La Mendieta, una localidad del departamento de San Pedro, en Jujuy, ocurre un fenómeno que es muy comentado en Facebook, Instagram y Twitter, convirtiéndose en viral.



En una cuesta, si se coloca el auto en punto muerto, en vez de descender el vehículo se va hacia arriba. El lugar exacto es Las Lajitas, donde hacía mucho tiempo ocurría este fenómeno pero recientemente se "reavivó", causando mucha incertidumbre y un fuerte impacto en los conductores.



Según relatan distintos medios, todo parece ser producto de una ilusión óptica. Estos lugares parecen tener ausencia de referencias de horizonte que impiden al observador la correcta definición de las pendientes de la colina, haciéndole creer que está bajando cuando en realidad está subiendo. Otros creen que se trata de un suceso paranormal sin explicación lógica.