La tendencia se torna cada vez más favorable. Hace un puñado de décadas, la idea de hallar agua en la atmósfera de exoplanetas (planetas que no están en el Sistema Solar), potencialmente habitables pertenecía a la ciencia ficción y la hipótesis era analizada como una utopía. Quizás una casualidad, en medio de la incansable búsqueda de los astrónomos por encontrar lugares habitables para la especie humana. Por entonces no había ningún indicio que diera un signo alentador. Pero esa teoría fue mutando hasta la actualidad, ya que la ciencia avanza a pasos agigantados y los descubrimientos con sofisticados elementos de mayor precisión son cada día más alentadores.

Tal es así que científicos planetarios de la Universidad de Montreal, Canadá, informaron la detección de vapor de agua, y quizás incluso nubes de agua líquida, en la atmósfera del planeta K2-18b, ubicado a 111 años luz de nuestro planeta. Muy lejos, es cierto, pero que abre una nueva línea de esperanza, para cuando sea imperiosa la partida de nuestro actual hogar.

Continúa la búsqueda

“El hallazgo representa el paso más grande que se dio hasta nuestro objetivo final de encontrar vida en otros planetas, de demostrar que no estamos solos”, dijo el autor principal del hallazgo: Bjorn Benneke, profesor del Institute for Research on Exoplanets.

El profesor Bjorne Benneke, principal autor del hallazgo.

Las observaciones del telescopio espacial Hubble efectuadas entre 2016 y 2017 “permitieron descubrir que el planeta posee una atmósfera y que esta contiene vapor de agua: dos buenas noticias en cuanto a la habitabilidad del planeta”, explicó a la agencia francesa AFP la científica Giovanna Tinetti, coautora del estudio, demostrando con ampulosos gestos suma satisfacción por el descubrimiento. Este nuevo conocimiento tiene una serie de situaciones favorables.

Giovanna Tinetti, una de las científicas que participó del descubrimiento.

El planeta, que fue bautizado K2-18b, está situado en la llamada “zona habitable” de su estrella, es decir, ni muy lejos ni demasiado cerca de su fuente de calor. Se halla allí donde la temperatura permite que el agua exista en estado líquido, lo que podría permitir el desarrollo de la vida, tal cual se conoce en la Tierra. En principio, porque además posee una temperatura similar.

Multiplicá por ocho...

A su vez, los astrónomos enfatizaron específicamente que el K2- 18b está lejos de ser un planeta gemelo a la Tierra, considerando que el tamaño difiere en mucho, debido a que registra una medida que es ocho veces más grande. La estrella madre de este planeta es, en cambio, mucho más pequeña y fría que el Sol. Es por eso que las zonas habitables se encuentran mucho más cerca y que el k2-18b completa una órbita cada 33 días terrestres.

Vale remarcar que el planeta está expuesto a poderosos flujos de radiación de su estrella, lo que minimiza en gran medida las po sibilidades de que esté habitado. En consecuencia, el avance sobre los conocimientos científicos es cada vez mayor, gracias al avance en los elementos que se están utilizando ahora.

Muchas expectativas están puestas en los telescopios de nueva generación, como el que porta el satélite TESS de la NASA, la misión ARIEL de la Agencia Europea Espacial (ESA) y el Telescopio Espacial James Webb.

Más allá de nuestro Sol

En ese sentido hay que apelar a la memoria para recordar que tan solo hace medio siglo que se comenzó a descubrir exoplanetas. Los astrónomos apenas acaban de empezar a entender sus atmósferas, lo que es crucial para entender más en detalle cómo son las condiciones de su superficie y cómo son sus historias. Para hacerse una idea de lo importante que es este nuevo avance, en el sistema solar sólo hay tres planetas en la zona de habitabilidad del Sol: Venus, Tierra y Marte, respectivamente.

Uno es un infierno a presión, otro un oasis para la vida y el tercero podría representarse como un desierto frío y reseco. El factor clave que marca sus diferencias está directamente relacionado a cada conformación de las atmósferas que poseen, que a su vez es fruto de sus historias y de las evoluciones geológicas que vivieron. Por eso (y porque necesitan encontrar un lugar alternativo dónde vivir a futuro), los seres humanos tienen la imperiosa necesidad de entender qué ocurre más allá.

“Con todas las nuevas Supertierras que esperamos descubrir en las próximas dos décadas, este hallazgo será tratado seguramente como el primero de una larga serie de planetas potencialmente habitables” confesó Ingo Waldmann, también coautor del estudio.

De todas formas, los estudios sobre ese gigante llamado K2-18b todavía no culminó: queda por determinar la cantidad de vapor de agua presente en su atmósfera, la presencia o no de indicios de química orgánica, de oxígeno, de ozono, y considerar, además, las condiciones en detalle de su suelo. Estudios que demandarán un par de años más.

Más de 4000 detecciones

La ciencia luce convulsionada con la detección de agua en el exoplaneta K2-18b. Los medios de comunicación levantaron días atrás la noticia y generaron grandes expectativas en la sociedad.

El trabajo consta de hace un tiempo muy prudencial, ya que existen misiones y proyectos astrofísicos particulares cuyo objetivo es encontrar y clasificar exoplanetas. Sin lugar a dudas es uno de los campos más importantes y activos de la astrofísica actual, a tal punto que una de esas misiones fue efectuada por el pequeño satélite Kepler de la Agencia Estadounidense del Espacio (NASA).

Usando el método del tránsito (a partir de mini-eclipses) los datos de Kepler descubrieron cerca de dos tercios de todos los exoplanetas que conocemos en la actualidad. Hasta la semana pasada habían sido confirmados 4.112 exoplanetas. La inmensa mayoría están en alguno de los 3.059 sistemas planetarios que se conocen, a excepción del Sistema Solar, estando unos pocos flotando libres en el espacio.

Además, 669 sistemas planetarios tienen dos o más planetas confirmados. Estos números se modifican cada pocos días, considerando que los descubrimientos son cada vez más frecuentes, de igual modo que las detecciones de esos nuevos cuerpos celestes que se deben catalogar.