Daniel Beylis

Se sabe que con las entidades que se mueven en otros planos, llámese fantasmas, espíritus o como usted mejor prefiera, lo mejor es no jugar. Y si no se conoce del tema, lo más atinado es no invocar a esas entidades que, como son pura energía, pueden generar un mal momento en aquellos que se atreven a hacer lo que no conocen.



Mucho de eso pareció suceder en un típico caso de un fenómeno paranormal que se manifestó en el estudio de una radio de Godoy Cruz, Mendoza, donde un ente del más allá movió un teléfono celular luego de que los conductores de un programa intentaran contactar a espíritus, lo que además fue filmado, generando una vivencia escalofriante.



Una situación incómoda y por supuesto aterradora se vivió durante la emisión del programa “Sin estrés”, que se emite por radio 91.7 Estudio Cooperativa, de la localidad de Godoy Cruz, cercana a la capital mendocina. Los conductores de la entrega, Virginia Rizzi y Daniel Bressan, propusieron una sección en la que se viviera un rato de terror y misterios, y en la que los oyentes compartieran experiencias con seres del más allá. Pero la situación se descontroló, dado que cuando nada lo hacía prever, el intento funcionó.

La idea inicial era “conectar con los espíritus” con una llamada telefónica desde un teléfono fijo a un aparato móvil.



De acuerdo con la historia contada por un oyente, la entidad del más allá sería quien iba a atender el celular, sin la intervención de alguien específico. Sin embargo, y a pesar del empeño puesto por los conductores por que la prueba funcionara, en ese momento no hubo actividad paranormal.



Claro que el susto llegaría poco después, ya que finalizar el programa, sorprendentemente, el celular se movió sin que nadie lo tocara y sin ninguna razón que la lógica humana pudiera explicar, lo que quedó filmado en un video.



Susto grande



Pese a que se habían expuesto a vivir una situación con cierta semejanza, lo cierto es que ambos conductores mostraron su asombro y a la vez terror por lo inexplicable de lo sucedido. Así, la conocida Vittu Rizzi, en declaraciones a la prensa mendocina, explicó que “todo comenzó con una experiencia que hicimos durante el programa, a raíz de un mensaje de un oyente que nos contó que es vigilador en un cementerio. Siguiendo sus palabras hicimos la prueba con un Facebook Live, o sea que estaba todo en vivo, y en ese momento no pasó absolutamente nada. Sin embargo, como estaba esperando para volver al aire, continué filmando”.



La conductora de “Sin estrés” relató entonces que “creo que se trataría de un caso de poltergeist, algo es seguro, no lo vuelvo a realizar más”, máxime porque no es la primera vez que ella y su equipo viven una situación de estas características.



Como hemos explicado en más de una oportunidad, un caso de poltergeist es cuando una entidad se manifiesta a través de su carga energética, lo que le permite mover o trasladar objetos físicos dentro del plano dimensional en el que vivimos los seres humanos.