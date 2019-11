Aesta altura de los acontecimientos, decir que el Cronicazo es una “máquina” de acertar, que ayuda a llenar billeteras y, así, poder llegar “tranqui” a fin de mes, es una obviedad por demás irrefutable. Semana tras semana los seguidores de este “suple” logran zafar y estar un poquito mejor, todo gracias al arduo trabajo estadístico, acoplado a fechas históricas o acontecimientos trascendentales, cábalas, etc.



Agua por todos lados

Y en la precedente la muchachada festejó el extraordinario triplete logrado por la guía líder mediante su recomendado 01 (el agua), que, seguramente, no habrá sido precisamente con lo que brindaron por tales aciertos. El ambo, de movida, más precisamente el lunes, ya dio satisfacciones porque copó la Primera cordobesa. Ya muchos hicieron la diferencia y tenían “disponible” para apostar a gusto toda la semana. Y el gran desquite vino el último día de sorteos con un destacado doblete, ya que en las Primeras de Santa Fe y de Entre Ríos del sábado se completó la exitosa serie de cobros.



Niña muy bonita

Claro que no fue el único dato que alegró los bolsillos, porque también por triplicado El Suplente “entró a la cancha” y salvó el “partido contra la mishiadura”. Su exclusivo 15 (la niña bonita) se dio de la siguiente manera: lunes, Matutina en Montevideo; jueves, Matutina de Santa Fe y, por último, sábado, Nocturna de Mendoza.



Cuatro dobletes

Con un acierto menos que los anteriores, hubo cuatro guías que hicieron su aporte. La Onda mediante el 10 (la leche), que vino jueves y viernes en las Primeras de Córdoba y Entre Ríos, respectivamente. Los Posibles se lucieron, primeramente, con el 03 (San Cono), que surgió el martes en Matutina de Montevideo y el sábado en la Nocturna santafesina. Además, se sumó el otro recomendado, el 36 (la manteca), que irrumpió temprano, el lunes, en Nocturna de Santa Fe. Los Sueños sugirieron un positivo trío de numeritos. El que más se destacó fue el 73, el hospital (Primera del martes y Vespertina del jueves, en ambos casos en Ciudad); 30, Santa Rosa (Nocturna del jueves en Santa Fe, y 33, Cristo (Primera del viernes en la cordobesa). El “póker” de dobletes lo completó Tres Para Ganar. Con dos “bochos” se anotó el 44, la cárcel (Matutinas del lunes y miércoles en Córdoba), además del 18, la sangre (Primera de Ciudad del miércoles).



Todo suma

Con una cabeza por caso hay que citar a La Gitana y su 95, los anteojos (Vespertina del lunes en Santa Fe, y a El Salvador con el 20, la fiesta (Nocturna de Ciudad del martes).