¡Cinco sobre cinco para el Cronicazo! En efecto, con el impacto de la semana pasada, la insuperable guía cantó “generala”, es decir que acertó (¡y en casos por duplicado!) los últimos cinco ambos recomendados por nuestros sabios del escolaso, expertos en estadísticas y en hechos históricos, anécdotas y fechas claves. La serie empezó con el 70 (muerto en sueño), indicado para la tercera semana de Enero.



El ambo encabezó la pizarra Matutina de Ciudad el jueves 17. En la semana siguiente le tocó el turno al 96 (el marido), que, al igual que nuestros lectores, “no fueron los últimos en enterarse”, porque lo aprovecharon el lunes 21 (Primera santafesina), y el día siguiente (Matutina de Provincia). El triplete lo consiguió merced al 33 (Cristo), confiado para la última semana de Enero y un par de días de Febrero.



El “barba” tendió su generosa mano el miércoles 30 con un muy festejado doblete: Nocturnas de Ciudad y Montevideo. El “póker” estuvo a cargo del 17 (la desgracia), que no fue tal para la inmensa legión de fieles que se jugaron enteros en la semana del 4 al 9 del presente mes. Y precisamente ese lunes ya dio sus frutos al copar la Primera de Provincia, mientras que duplicó las ganancias el viernes 8 al salir en la Matutina santafesina.



Y como citamos, la “generala” la concretó la semana precedente mediante el 25 (la gallina), que el jueves 14 “puso los huevos” en el primer casillero de la Primera de Santa Fe.



Así queda demostrado, una vez más, que el Cronicazo es el mejor dato “de los últimos 50 años” para confiar y poder hacer unos buenos pesos. Más y más aciertos Ahora bien, no fue el único acierto con el que los lectores pudieron cobrar la semana pasada.



Porque, por ejemplo, la Gitana se anotó con el 19 (el pescado), mientras que La Posta lo hizo con el 71 (el excremento). El 32 (el dinero) de Los Posibles concretó un espectacular triplete, y esta guía le sumó el impacto del 66 (las lombrices). También, para no ser menos, Los Sueños también dieron triplete. Fue en los casos del 10 (la leche) y el 13 (la yeta), a los que hay que agregar el solitario del 87 (los piojos).



Por último, El Suplente “entró a la cancha” con el 86 (el humo) en la espalda y la clavó dos veces en el ángulo. ¡Qué jugador! (dejo algunas líneas por si hacen falta para agregar aciertos de las páginas interiores).