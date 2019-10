Bastante eficientes estuvieron los tradicionales recomendados semanales para satisfacción (¡y beneficio!) de los seguidores de este suplemento. La mano está brava por donde se la mire, así que unos pesos extra siempre vendrán bárbaro para paliar, en parte, la difícil situación de las billeteras. Y como siempre, el Cronicazo contribuyó con sus certeros “dardos”, en esta ocasión por partida doble. En efecto, el 12 (el soldado) “defendió” los bolsillos de la inmensa mayoría de lectores que sigue todas las semanas a la popular guía por duplicado. Primero, el lunes en la Primera bonaerense y, luego, el miércoles en Matutina de Santa Fe.



El trío más mentao…

También se lucieron La Posta, Me Juego y El Suplente al concretar tripletes de órdago. Con respecto a la primera, demostró su eficiencia mediante el 51 (el serrucho), al darse de la siguiente manera: jueves, Primera cordobesa y Vespertina santafesina, y sábado Nocturna de Mendoza. El segundo citado aportó el 22 (el loco), que vino el martes en Nocturna de Córdoba; el día siguiente en Vespertina de Provincia, y el sábado en Nocturna de Entre Ríos. En cuanto al tercero, se destacó gracias al 13 (el fraile). El ambo en cuestión salió dos veces el miércoles (Primera cordobesa y Matutina de Ciudad), y el día siguiente en Matutina de Entre Ríos.



Dobletes por doquier

Ya en el terrero de los aciertos duales, hay que resaltar lo producido por Los Sueños, porque aportó divisas a los que confiaron en ellos mediante el 29 (San Pedro) al salir el miércoles en Vespertina y sábado en Matutina, en ambos casos en la entrerriana. El restante fue el 76 (las llamas), que impactó el miércoles en Matutina uruguaya y en Nocturna bonaerense el viernes. Se sumó Tres Para Ganar con el 86 (el humo), que se dio el lunes en Matutina de Córdoba y Primera santafesina del jueves. Pero no fue su exclusivo dato, porque el 17 (la desgracia) no se quedó atrás y apareció el sábado en Matutina de Ciudad. También fueron vitoreados Los Posibles. Con respecto al 91 (el excusado), se ubicó al tope de las pizarras el martes en Vespertina de Ciudad, y el sábado en Matutina de Santa Fe. Y a su vez sumó, aunque en forma única, el 64 (el llanto), con su impacto del jueves en Matutina de Ciudad.



Todo suma

Si bien salieron solo una vez, bienvenidos fueron porque la cuestión es, simplemente, acertar y cobrar. Y si no que lo digan los que el martes festejaron con La Onda y su indicado 03 (San Cono), que apareció en Matutina de Entre Ríos. O aquellos que tuvieron que esperar hasta el sábado para gritar a los cuatro vientos el 27 (el peine, o…bueno, Ustedes ya saben) de El Salvador, que copó la pizarra de Entre Ríos Vespertina.