Por Daniel Beylis

Hace meses que en diferentes parte del mundo se vienen registrando una serie de extraños sonidos que no tienen explicación posible y que, además, constituyen un enorme misterio, dado que a veces se han escuchado como trompetas celestiales y en otras, las más, parecieran ser potentes e inexplicables sonidos, secos y a la vez contundentes.



Y uno de los países donde más se han registrado estos enigmáticos fenómenos es en los Estados Unidos, donde innumerable cantidad de gente ha descripto diferentes tipos de ruido que, por lo incomprensible y sonoro, asustan.



Por eso mismo, la agencia federal de investigaciones, mundialmente conocida como FBI, será la encargada de investigar de qué se trata. Explosiones. Música de instrumentos de viento. A veces estruendosos ruidos. En otras, zumbidos agudos. O el ruido que se se produjera desmoronamiento.



Desde Alaska a Ushuaia, por citar solamente el continente americano en su conjunto, se han escuchado voces denunciando ese tipo de sucesos.



En los últimos días, en el territorio estadounidense se han repetido estruendosos e inexplicables sonidos que han sido escuchados en diversos estados, lo que ha generado miedo y preocupación entre los oyentes, quienes hasta ahora no tienen una respuesta a sus continuas interrogantes.



Por eso mismo, el gobierno estadounidense le ha encomendado al mismísimo FBI investigar los probables orígenes de esos ruidos, lo que seguramente le podría agregar aun más enigmas a los inexplicables hechos.



En ese sentido, y dado que se han expuesto muchas teorías, pero ninguna ha dado en la tecla con respecto al origen de estos ruidos, en sus diferentes acepciones, .a pesar de las muchas teorías expuestas y presentadas por diferentes especialistas en la materia, que no se ponen de acuerdo sobre sus orígenes, la aparición de una agencia federal como el FBI presupone, para muchos, que el Pentágono y las autoridades encargadas de la seguridad nacional de la actual administración estadounidense que encabeza el polémico presidente Donald Trump irán por explicaciones más terrenales de lo que muchos creerían.



Se entiende que, al no ser siempre el mismo ruido o sonido, podría tratarse de que muchas de estas misteriosas explosiones no estén relacionadas entre sí. Claro que el hecho es que casi todas las terminan generando miedo entre la gente. Las especulaciones dan para todo. Desde probables pruebas secretas de tecnología aeroespacial clasificada, pasando por inexplicada actividad sísmica, desconocida hasta estos días.



También podría ser la entrada de meteoritos a la atmósfera. Algunos, incluso, hablan de actividad terrorista que prueban armas y explosivos secretos. Con todo ese abanico de probabilidades, un grupo de especialistas del FBI ya están trabajando, en la búsqueda de respuestas, en especial, porque hasta que se encuentre una causa que tenga asidero, estos enigmáticos ruidos y sonidos retumbantes seguirán siendo un misterio total.



Si bien la cobertura y el interés en estos sonidos anómalos parecen haberse limitado hasta ahora a los medios de noticias locales y sitios de noticias de misterios, cada vez han retumbado más en la población. Y por eso la aparición de los federales.



El último caso reportado al cierre de este suplemento se produjo en suelo estadounidense el 22 de mayo pasado, cuando en infinidades hogares en los condados de Upper Bucks y Lehigh, justo al norte de Filadelfia, fueron sacudidas por una explosión extremadamente fuerte aproximadamente a las 4 de la madrugada, que despertó a la población.



Diferentes testigos reportaron entonces que el ruido fue semejante al de un estruendo.Una mujer residente en la zona explicó: "Más que un estruendo, lo que parece ser es que ese ruido retumba en el suelo como si se produjera un terremoto, o sino, se lo podría comparar con esos virulentos truenos que hacen temblar todo".



Otra testigo fue más allá "Supuse que habían comenzado a cavar un túnel o algo así, aunque también me imaginé que era basura espacial cayó del cielo".



Han habido varios informes de sonidos o ruidos similares en el área en los últimos meses, todos los cuales han ocurrido muy temprano por la mañana. Y con un sello casi distintivo: todos ha resultado ensordecedores, lo suficientemente fuertes como para sacudir la tierra por varios kilómetros. Eso es lo que buscará dilucidar ahora el FBI.