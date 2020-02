Por Bibiana Bryson (*)

El pasado 1° de febrero de 2020 recorrió las redes sociales el reporte de un avistamiento OVNI en Chilca, Perú.

El contexto del avistamiento se dio durante una vigilia organizada por entusiastas del fenómeno de aquel país y un programa de radio. El video muestra una luz intensa dirigida hacia los testigos que estaban apuntando sus láseres verdes en dirección a ella.

Durante la investigación que realizamos dimos con uno de los participantes de la vigilia, que tomó gran cantidad de fotografías de la luz con su cámara (Canon 1100D) de 12Mpx, en modo alta exposición. Cuando revisó las fotografías ya en su casa, pudo observar con gran sorpresa que había una persona parada en el barranco con una potente linterna, apuntándola en diferentes direcciones y, eventualmente, hacia los participantes de la vigilia.

Algunas personas indicaron que es imposible la existencia de una linterna con semejante potencia, pero efectivamente “existen”, como se puede ver en la comparativa y en el video que se publicó en el muro de Facebook de la autora de la nota.

Allí se hace referencia a la potencia de este tipo de linternas especiales, llamadas "Searchlight” o “Spotlight", por lo que sí fundamento que existe este tipo de linternas led.

Más para analizar

Aclarado el interrogante de la luz, cabe preguntarse quién era la persona que manipulaba la linterna y si hubo más partícipes en el asunto.

A continuación, testigos calificados que asistieron a la vigilia convocada aquella noche del 1° de febrero brindan su testimonio en primera persona. Se demuestra de esta manera que NO fue un OVNI, sino una persona -o personas- la que produjo las luces.

Queda demostrado, así, que se trató de algo intencional. Primer testimonio Fran Bao, diseñador gráfico, vive en Lima.

Ante las dudas planteadas desde la investigación, a la pregunta sobre lo que vio y sus conclusiones, indicó: “Sí, sí estuve ahí y presencié lo que ocurrió. Sí, eso parece, puede que sea fraude. Principalmente, quiero aportar lo que vi, para que sume todo a la investigación.En una foto se puede apreciar una figura de una persona, hay detalles que no me cuadran”.

Tras la requisitoria para que se explayara, el testigo agregó: “Llegué a Chilca a las 19, aproximadamente, con dos amigos. El campamento del doctor Anthony Choy, del programa de radio “Viaje a otra dimensión”, fue quien organizó la vigilia OVNI. Estaba bastante lleno, de modo que tuvimos que armar la carpa bastante atrás. Ya para entonces estaba oscuro y usamos una lámpara, y vi que en el cerro ya había tres luces. De hecho, vi tres luces pequeñas. Mi amigo me preguntó qué eran, y yo respondí: “Son personas”. Me dio la certeza de que fue eso, moviendo las luces de lado a lado (pensé que era un grupo de investigación que estaba ahí, pero no lo puedo asegurar), de modo que no le dimos mayor importancia. El programa en vivo empezó a las 22 y hasta esa hora vi lucecitas bajando del cerro. Siendo las 22.45, aproximadamente, estuve debajo del estrado o tarima de transmisión del programa y es ahí donde dan aviso de las luces”, explica Bao.



El testigo agregó que “desde mi punto de vista, no vi de dónde salió la luz, pero luego de unos minutos pude ver un gran resplandor. De los tres resplando res que vi, el segundo fue más intenso (era como si fuese que la luz dirigió su haz directamente hacia la tarima y hacia las carpas que estaban ahí). Para ese momento, ya había cierto humo de fogatas de otras carpas, y hacia el cerro había un poco de bruma marina... Pienso que eso ayudó a que se disperse más la luz y parezca más grande. Estaba muy cerca del lugar de la transmisión en vivo cuando el doctor Choy dijo a las personas que tenían cámaras que tomen fotos. Yo en ese momento tenía mi cámara, pero estaba mal ubicado, no veía el punto exacto de donde venía la luz, porque había muchas carpas. Decidí entonces moverme hacia la orilla. Tenía conmigo una lente de 300 mm, que me ayudó mucho a realizar una toma de cerca, pero necesitaba el trípode, que había dejado en mi carpa”.

Su relato continúa así: "Al llegar a mi carpa le pregunté a mi amigo si había visto, y me dijo que sí, pero le pareció una luz de alguien, nada fuera de lo normal. Saqué mi trípode y me dirigí hacia cerca de la orilla nuevamente y ya sin carpas alrededor. Habrían pasado unos diez minutos después de los destellos, cuando vi unos haces de luz hacia el mar, pero pensé -y sigo pensando- que era la linterna de alguien. Es por eso, igual, que tomé fotos con ciertos intervalos de tiempo y una exposición de seis segundos cada toma; esto quiere decir que a mi cámara le tomó seis segundos tomar la foto. Esto lo hice para que todo se viera más claro, por eso mis fotos se ven como si fuera de día. Ahora, dentro de esas fotos se ve la silueta de una persona que no vi en el momento de la toma. También recuerdo que esta luz alumbraba el mar, y por la bruma del mar se veía bien el haz de luz. En un momento la luz apunta justo en mi línea de toma de fotos y es por eso que en una de las fotos que publiqué se ve un destello. Este destello es pequeño en comparación con los tres primeros que vi. Luego de eso, un equipo que estaba en la vigilia lleva un dron y se ve que llegan hasta el lugar de donde provenía la luz y le preguntan a un científico en la trasmisión qué es y este dice que es "gente". Parece ser que fue un equipo invitado. Me pareció escuchar que eran certificados del Concytec”.

Otros testigos

Miguel Centeno también estuvo aquella noche en la vigilia en playa Yaya, y compartió su testimonio en primera persona: “Estuve en esa vigilia, muy pegado al cerro; en vez de escuchar el programa de radio, estuve observando el cielo y el cerro, y vi que era una persona con una linterna potente”.



César C. (pidió reserva de su apellido) es arquitecto y vive en Los Molinos, Lima. Da cuenta, a través de audios, de su valioso testimonio.

Estuvo desde temprano en la zona y fue la segunda vez que participa de las vigilias: “Como referencia, siempre observo el cielo y los alrededores, había mucha gente en ese entonces. Me llamó la atención ver a una persona con una linterna led muy potente que estuvo pasando por la playa desde la tarde, que iluminaba desde el campamento hacia el cerro y luego observé que subió al cerro y prendió su linterna apuntando al campamento. Justamente, la luz provenía de la parte del cerro que tenía un camino… Y la luz seguía el mismo recorrido desde el sendero hacia las rocas del cerro, donde había un barranco o acantilado. La luz no salió del mar ni estaba en el agua flotando, como se dijo. Vi también cuatro luces proyectadas en las nubes que provenían desde abajo, en la tierra. Pude también ver personas bajando del cerro y una persona sosteniendo una linterna como una gran lonchera, presumo de varios leds, porque era sumamente potente”.

Nuestra conclusión

Las evidencias aportadas por los calificados testigos, con sus relatos y el material fotográfico proporcionado, y otros más que coinciden, resultan contundentes.

El caso tiene una explicación terrenal y ligada con la actividad humana. El contexto en que se dio debe constituir un llamado de atención a los entusiastas del fenómeno OVNI y a los buscadores de la verdad de este.

Despejada la incógnita sobre el OVNI, que dejó de ser “NO identificado”, cabe preguntarse con qué fin ciertos individuos se encaraman en lugares escarpados para proyectar potentes luces.

Sería bueno que investigadores responsables y serios de aquel país continúen con el caso y den con los perpetradores de semejante show, que otra vez ridiculiza la investigación seria del fenómeno OVNI. Posiblemente, en el futuro se encuentre con la respuesta de este.

Mientras tanto, deberemos lidiar con miembros de nuestra propia especie que, al entender de quien estas líneas escribe, son los principales responsables de que, de una u otra forma, estemos aislados en el Universo.

Es un convencimiento personal de que la vida no es una rareza y que tarde o temprano, los seres humanos encontraremos la verdad.

Explicación técnica: la medición de intensidad de la luz que emiten linternas, proyectores y faros

Los grandes resplandores durante la vigila OVNI en Playa Yaya, Chilca, probablemente fueron producidos con una linterna portátil de alta intensidad (Searchlight o Spotlight), ya que no se veía a simple vista a la persona usándola en la oscuridad.

Quizás alguien quería promover el turismo OVNI en Chilca, o probar la reacción de las personas. Hay Searchlights en venta al público de hasta 40 millones de lúmenes. También unas de 18 millones de lúmenes que se venden online por algo más de 300 soles en Perú.

Podrían crear el mismo efecto en la oscuridad, especialmente con la bruma del mar y el humo de las fogatas que ayudarían a intensificar el efecto pantalla en las tomas del video de las grabaciones de profesionales que trataban de abrir el diafragma para captar más luz.

Si se aumentara el ISO de una cámara fotográfica se puede ver más en la oscuridad y por ello se detectó a una persona en el barranco o peña de la parte derecha y baja del cerro Yaya.

Cuando no se ven los detalles, da la impresión de que está sobre el mar, pero en la foto con un mayor nivel de ISO se ve que está en las rocas cerca del mar.

Hay caminos de acceso por la parte de atrás. Visto así, estas linternas Searchlight pueden tener una doble modalidad ,de luz baja y otra alta. Antes, el ISO se refería a la sensibilidad del rollo de una película, pero en la actualidad se extendió a la capacidad de percibir luz de las cámaras digitales.

Con un alto ISO se puede ver mucho más en la oscuridad. Lo oscuro se aclara y se ven los detalles, la noche parece de día. Se pueden ver detalles, como el hombre que estaba parado sosteniendo la linterna led, con una luz en modalidad de baja intensidad, y luego realiza los fogonazos.

No se está acusando a nadie ni diciendo que todo fue un montaje, pero, técnicamente hablando, puede que la explicación dada sea la más probable. Esto no niega que en otras ocasiones verdaderamente se hayan visto OVNI genuinos en la zona.

(*) Investigadora (Red Argentina de investigación OVNI). Periodista, Corresponsal de MUFON (EE.UU.), escritora, columnista de radio, grafica y TV. Conferencista.

Impactantes imágenes del avistaje