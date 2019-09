Por Karina Limura

Los “cazadores de fantasmas” tienen variedades de herramientas para poder realizar las investigaciones paranormales, por lo que seguramente estén considerando este nuevo dispositivo que se puede comprar por Amazon.

En ese contexto, Japón es el segundo país con la menor tasa de homicidios, sólo por detrás de Singapur, y las mujeres japonesas tienen la segunda mayor esperanza de vida. En el país conformado por 6.852 islas, en los antiguos tiempos, consideraban honorable que un samurái cometiera seppuku o harakiri porque había fallado: se tajeaba el estómago antes de que lo ejecutara el enemigo.

Cambia de color según la actividad energético -paranormal.

Según una de las dos religiones, el sintoísmo, aquellas personas que se matan pasan a ser un yurei, es decir, un fantasma. A lo largo de la historia del país, varios fueron los suicidios y homicidios que se registraron, dejando grandes historias de espíritus rondando por las calles y casas que hoy habitan más de 126 millones de ciudadanos.

Frente a los nuevos casos paranormales que se dieron a conocer en los últimos tiempos, una compañía japonesa (SolidAlliance) fabricó un dispositivo llamado Baketan Reiseki, que tiene forma de piedra y emite luces para indicar si hay seres sobrenaturales alrededor.

En poco tiempo se convirtió en un gran éxito en el mercado de la subcultura del país, y la empresa comenzó a recibir muchos informes de detección de fantasmas. En conjunto, “Baketan Reiseki” se traduce aproximadamente como “piedra que busca fantasmas”.

Bien diferenciado

El dispositivo pretende buscar actividad paranormal e informar sobre lo que sucede alrededor de los seres vivos. La piedra se ilumina en verde cuando no hay nada usual; se vuelve azul si hay un “ángel” presente, y se vuelve roja si hay un “fantasma” cerca.

Pero estos no fueron los únicos colores que se observaron. Muchos compradores que utilizaron la piedra mencionaron que sus dispositivos emitían luces de color verde azulado o amarillo. La compañía desconoció los colores, que no estaban incluidos para indicar algún tipo de actividad paranormal. Las luces no son la única herramienta que incluye la piedra que puede funcionar en tres modos diferentes. La opción de búsqueda funciona como el modo manual de la piedra.

Según señaló Mundo Esotérico y Paranormal (MEP), al encenderlo el dispositivo emite un pitido mientras la luz parpadea varias veces; luego, las luces eventualmente se establecerán en un color específico que indica lo que está sucediendo en el lugar.

La “piedra encantada” cuenta además con un “modo de búsqueda automática” que escanea el entorno cada 10 minutos para mostrar una lectura basada en lo que encuentra. También cuenta con otro modo, conocido como “barrera”, que protege a las personas de los espíritus, aunque no se sabe con certeza cómo lo hace.

El principal elemento del Baketan Reiseki es el cuarzo, uno de los minerales más abundantes en la Tierra. Hay muchas variedades de cuarzo, para aquellos que creen en el uso de cristales con fines curativos o por su poder sobrenatural. La piedra conformada por este tipo de material se comercializa en la página de marketplace de Amazon por un precio de 26 euros, es decir, unos 1.800 pesos argentinos. La herramienta misteriosa funciona con baterías; la luz probablemente proviene de una bombilla LED o algo similar, y la carcasa es de plástico. ¿Dónde se encuentra entonces el cuarzo? En el interior y con forma de anillo para envolver la batería.