Por Gabriel Arias

Con el verano, en muchas parejas constituidas se enciende el deseo de ser padres, debido a que es una de las épocas más favorables para encarar un embarazo.

En especial, por aquello de que el calor, las vacaciones y un ambiente relajado son algunas de las variadas características que hacen del verano la estación ideal para planificar “agrandar” la familia.

Claro que, para lograrlo de una manera ordenada, a través de algún tipo de tratamiento, hay varios pasos a tener en cuenta, como por ejemplo verificar el estado de salud de ambos miembros de la pareja, algo que es esencial para detectar cualquier signo de alerta y así poder tratar a tiempo cualquier patología, anomalía o conflicto que aparezca. Para llegar a ese embarazo exitoso y que el bebé nazca sano, la salud de las personas que participen en la gestación es el primer factor a tener en cuenta.

Enfocados

De esta manera, hay ciertas consideraciones que no pueden pasar inadvertidas cuando de planificación se trata, y aunque tienen varios aspectos, son dos los puntos a indagar.

Consulta preconcepcional: es necesaria para prevenir, diagnosticar y tratar las afecciones que pueden perjudicar la futura gestación. Este control puede evitarlas y disminuir su impacto. En la consulta se analizan antecedentes personales y familiares, conductas habituales y factores del entorno.

“La idea es que se puedan corregir las malas conductas y crear buenas condiciones para la gestación del embarazo”, detalló la doctora Doris Raso, especialista en reproducción asistida de IVI Buenos Aires.

En esta misma consulta se puede obtener la planificación de intentos para concebir de forma natural o la derivación con un especialista en reproducción asistida, de acuerdo con las necesidades de cada paciente. Asimismo, se puede decidir con tiempo las acciones en caso de presentarse algún factor de alto riesgo genético.

“La mayoría de las mujeres no suele acudir a una consulta preconcepcional y acuden a los centros de salud cuando ya ha transcurrido casi la totalidad del desarrollo embrionario, lo que reduce las oportunidades de aplicar la prevención necesaria”, explicó la facultativa.

En esta etapa previa y temprana del embarazo resulta imprescindible la consulta, ya que es cuando se desarrollan los órganos básicos para las funciones futuras del bebé.

“En la etapa temprana se produce el cierre del tubo neural, que define el correcto desarrollo del cerebro, la columna vertebral y la médula espinal”, agregó la especialista.

Además, hay que tener en cuenta que, dentro de todo el conjunto de mujeres, las más vulnerables son las que tienen antecedentes de embarazos perdidos, mujeres con edad mayor a 38 años y aquellas que tengan la posibilidad de transmitir enfermedades genéticas o que sufran patologías crónicas.

Hábitos antes y durante el embarazo: lo principal y quizá lo más conocido en el conjunto de la sociedad es alejarse de algunos hábitos no saludables, como el consumo de alcohol y de tabaco.

Cuidar el peso y conformar una alimentación equilibrada es un complemento de este proceso, ya que tanto el sobrepeso como un peso demasiado bajo son factores de riesgo para la gestación.

“Se recomienda mantener una dieta equilibrada e incluir alimentos que contengan las vitaminas y los minerales que ayudarán a la fertilidad y al futuro desarrollo del bebé”, detalló Raso.

También importan

De esta manera, un aporte adecuado de vitaminas es fundamental para la fertilidad, por eso es necesario tener en cuenta las propiedades de cada alimento con el fin de lograr una alimentación equilibrada.



a) Vitamina A: La falta de esta vitamina puede provocar disminución de la calidad del semen. La encontramos en grasas lácteas y en la leche. Su precursor, el betacaroteno, se encuentra en zanahoria, tomate, calabaza y en las verduras de hoja verde.



b) Vitamina D: Se genera mediante la exposición solar controlada, mejora la secreción y la acción de insulina, también participa en la ovulación y en la implantación, y ayuda a aumentar la probabilidad de embarazo después de los tratamientos de reproducción asistida.



c) Vitaminas C y E: Por sus efectos antioxidantes, son muy importantes para el sistema reproductivo, contrarrestando los efectos que el estrés puede generar sobre los óvulos y los espermatozoides. La vitamina C mejora la inmunidad, la calidad del esperma e influye en la salud ovárica. Está presente en cítricos, tomates y pimientos. Mientras que la vitamina E se puede encontrar en el germen de trigo, el aceite de oliva y los frutos secos.

Más elementos

Otros de los nutrientes que tienen un rol fundamental en la evolución de la gestación son el Omega 3, el zinc y el ácido fólico. “Incorporar hidratos de carbono complejos, grasas monoinsaturadas, proteínas de origen vegetal y fibras, mientras que se disminuye el consumo de grasas trans, grasas saturadas y proteínas de origen animal, es un buen paso en el camino a la alimentación equilibrada durante el embarazo”, sostuvo la especialista.

Además de los buenos hábitos alimentarios, algo muy importante es la actividad física que cada persona pueda llegar a realizar, ya sea diariamente o de forma periódica, ya que es una herramienta fundamental para el bienestar general del cuerpo de cualquier persona, y más aún cuando se inicia la búsqueda de un embarazo, quizá el paso más preciado que puedan dar toda pareja.

Muy importante: LA PREVENCIÓN ES INDISPENSABLE

Más allá del bienestar general que hay que lograr para un embarazo exitoso y planificado, hay puntos a los que debe prestarse especial atención. Tanto para las mujeres en edad fértil como para aquellas que atraviesan el puerperio debe cumplirse al pie de la letra con el plan nacional de vacunación.

Una consideración es el cuidado especial para aquellas que decidan maternar después de los cuarenta años: según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, los nacimientos de madres de más de 40 años, que son el 2% del total, representan un tercio de los casos de niños con síndrome de Down.

En tanto, para las pacientes con diabetes es crucial controlar siempre los niveles de glucemia, para lograr números normales tres meses antes de la concepción y así evitar posibles complicaciones en la gestación y evolución del embarazo.

Cuidar la propia salud, tanto para las personas gestantes como para aquellas que acompañan el proceso, es cuidar también la salud del futuro bebé y estos consejos y cuidados son importantes para la búsqueda del embarazo.