Por Jorge Fernández Gentile

En principio nadie pareció entender muy bien qué era lo que estaba sucediendo, aunque algunos de los presentes imaginaron que se trataba de una parte más como cierre del espectáculo. Todo sucedió el anterior fin de semana en la siempre muy concurrida ciudad cordobesa de Carlos Paz. Allí se suelen concentrar diferentes espectáculos teatrales de la más variada propuesta, que atraen la atención de los numerosos turistas de todo el país que visitan la Villa. Así, en el espacio LVISA, la concurrida sala del restaurante del casino local, el ascendente humorista mendocino Fernando Ramírez estaba por imitar a una verdadera estrella de la canción popular nacional, cuando inesperadamente el aparente rostro de La Negra apareció materializado en el techo del sitio durante escasos segundos. Un hecho que, además, pudo ser filmado, al tiempo que hasta el hijo de la cantante pudo reconocer que la imagen reflejada sobre todos era la de su madre.

Inesperada presencia

El unipersonal que está realizando con marcado éxito en la bella y concurrida villa cordobesa el humorista e imitador Fernando Ramírez, quien además de su creciente carrera, ya se ha hecho acreedor de los premios Estrella de Mar y Martín Fierro, viene cumpliendo destacadas actuaciones. Durante su actuación, el imitador cuyano recorre varios personajes, como Cacho Castaña, Luis Miguel y Fabio “La Mole” Moli, entre otros. Sin embargo, el actor e imitador no esperaba un momento que entremezcló lo emotivo con un hecho marcadamente paranormal, dado que nada estaba preparado, según explicaron los productores y el mismo protagonista, y que además confesó haber vivido una experiencia increíble al momento de imitar a la Negra.

Lo que vivió

Ramírez, con su habitual sencillez, fue entrevistado días después del hecho en el programa “Su Atención Por Favor”, que se emite por la Metro FM. En ese espacio, el humorista indicó que, justo antes de la última función se encontraba bastante mal de la voz, por lo que estuvo evaluando hasta el último momento si se presentaba o cancelaba la actuación, pero que, de todas maneras, y por respeto al público, decidió seguir adelante. “Decidí hacerla, aunque a decir verdad durante toda la función mi voz estuvo a menos del cincuenta por ciento de lo que puede dar”, expresó.

El humorista se destaca por hacer excelentes imitaciones, como las que protagoniza recreando a Jorge Lanata, Andrea Bocelli, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, o cuando imita al político cordobés Luis Juez, suele cerrar sus espectáculos en uno de los platos fuertes llega en el mismo momento del cierre, con un emocionante tributo a la recordada tucumana Mercedes Sosa.

Fue entonces que Ramírez vivió un hecho que entremezcló sensaciones extrañas y un inexplicable momento. “Cuando estuve a punto de comenzar la imitación, sentía tan mal mi voz que le pedí a mis padres que ya no están que me ayudaran, y a la Negra que por favor esta noche cante ella, porque no sabía si iba a poder hacerlo. Y entonces, cuando comencé a cantar, mi voz cambió. Lo cuento y me emociono, porque jamás en mi vida había cantado tan bien. No quiero decir que estuve poseído por Mercedes Sosa, pero algo pasó”, confesó extrañado el habilidoso imitador.

El supuesto rostro de la Negra Sosa, fotografiado sobre el techo de la sala.

Sin embargo, además de ese momento que entremezcló misticismo y paranormalidad que el imitador vivió sobre el mismo escenario de la sala, al mismo tiempo otro fenómeno paranormal sucedió en la sala: casi al mismo momento de iniciar la imitación de la Negra, en el cielorraso del teatro se comenzó a formar una figura espectral en la que muchos vieron materializarse el rostro de la mismísima Sosa.

El hijo la reconoció

“Uno de los hechos que más me hizo emocionar y confirmar de alguna manera el fenómeno es que Fabián Matus, el hijo de la cantante, me dijo que vio el rostro de su madre en la imagen espectral”, contó con cierta emoción Fernando Ramírez durante la entrevista radial. Asimismo, el actor mendocino descartó en otras declaraciones periodísticas que no existió ningún tipo de truco ni nada preestablecido, por lo que ratificó que se trató de un verdadero hecho paranormal.