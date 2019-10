Por Leonardo Schwarz

Los antecedentes y las anécdotas indican que las experiencias paranormales y los encuentros con el mundo más allá de nuestro entendimiento terrenal les suceden a personas de todos los ámbitos de la vida, de cualquier cultura y sin discriminar edad, género o raza, considerando que no existe un grupo de personas que cuenten con el privilegio de tener prioridad en este tipo de situaciones.

Sin embargo, por una cuestión de exposición, los que más trascendencia tienen son los casos que ocurren y tienen por protagonistas a figuras famosas, como personas públicas, deportistas, actores, políticos o empresarios reconocidos. Un claro ejemplo es el que le ha tocado vivir a la hija del célebre actor británico Roger Moore, quien asegura que el fantasma de su padre aún la visita.

Fue un actorazo

Los espíritus fantasmales tienen un sinfín de razones para aparecer materializados frente a sus seres queridos que siguen de este lado, entre los vivos. Las motivaciones pueden ser innumerables, pero en todos los casos marcan mensajes, que pueden ser de advertencia por algo que puede llegar a suceder, pero también para dar estados de tranquilidad o de protección. Aunque también para culminar una historia y perdonar por alguna cuestión en particular, que les haya sucedido a ellos. Otra vez se aparecen para tranquilizarnos, para transmitir un mensaje o una advertencia, o para alcanzar un acuerdo que termine con algún conflicto que hayan tenido en vida.

Siempre rodeado de mujeres, su primera gran figuración la alcanzó con "El Santo"

En muchos casos, ese “acuerdo” termina con conflictos que pudieron perdurar por generaciones, aun en hechos de casos destructivos, odiosos o de conductas abusivas. Aunque se desconoce la razón, Deborah Moore asegura que su padre sigue emitiéndole señales desde que murió de cáncer, allá por 2017.

Por si algún desprevenido aún no logra comprender de quién se trata su papá, la mención es para Roger Moore, quien fuera considerado uno de los mejores actores que interpretó al mítico James Bond después de Sean Connery, protagonizando siete películas de la icónica franquicia entre 1973 y 1985.

El actor junto a su hija Deborah que asegura que se comunica desde el más allá.

Sus filmes más populares incluyen “El hombre de la pistola de oro” y “La espía que me amó”. Las únicas apariciones de Deborah con su padre fueron cuando ella era niña, en un episodio de la serie de televisión llamado “The Persuaders!” (Que aquí se conoció como “Dos tipos audaces”, coprotagonizada por Tony Curtis), y en la comedia “Bullseye! (en España, Atraco a falda armada)” Casualmente, Deborah apareció en otra película de Bond, como azafata en la película “Muere otro día”, y como secretaria en el filme biográfico de 1990 “Spymaker: la vida secreta de Ian Fleming”.

Aparición en escena

El puntapié inicial para dar a conocer la noticia lo dio con el reconocido medio británico The Sun, por demás sensacionalista. En una entrevista que recorrió el mundo, recordó las distintas ocasiones que la hicieron pensar a Deborah en que su padre la perseguía de cerca con acciones completamente extrañas.

La más reciente ocurrió en una mañana, mientras se dirigía a un supermercado de una cadena británica, cuando vivió el hecho que ella misma relató: “No había nadie en la calle y un pequeño japonés con zapatillas se acercó a mí con un teléfono móvil. Comenzó a señalarlo, diciendo: ‘MI5, MI5, James Bond, James Bond, MI5?’ Y le dije: ‘¿Estás buscando el edificio MI5?’ Él dijo: "Sí, sí, James Bond, 007". De todas las personas que había en la calle solo me preguntó a mí. Pensé: ‘Papá, te estás riendo’. Así que hay todas estas pequeñas cosas que siempre hacen que parezca que está a mi alrededor”.

No fue la única vez

Si bien es el más cercano, no es el único. Otro para destacar fue en su estadía en Francia para el bautismo de los hijos de su hermano: “Estaba caminando por la playa y había un gran barco ruso y cuando se movió los colores cambiaron y el lado decía 007. Y luego, la amiga con la que estaba, que vive en Suecia, en su primer día de regreso al trabajo, dijo: ‘La única foto que hay en toda esta oficina es la de tu padre”, citando al consagrado actor, que protagonizara una exitosa serie como “El Santo”, en la que era Simon Templar, un extravagante detective con notables habilidades.

El consagrado actor en una de sus actuaciones más destacadas y exitosas.

Últimos días de Roger

Para darle aún más fuerza a la entrevista que le concedió al medio inglés, la protagonista habló sobre los últimos días de su padre en una clínica suiza. “Él solía decir a los médicos: ‘No quiero malas noticias, solo dime cuál será el tratamiento’. Siempre estaba tratando de ser lo más positivo posible, porque no creo que quisiera aceptar que se estaba muriendo. Hasta el final, dijo: ´Voy a mejorar, voy a estar bien, lo último que me dijo fue: ‘Yo también te amo’, lo que siempre me hace sonreír. Y poco después nos dejó para siempre". Como cualquiera de los muchos héroes que fue. Como sigue estando, probablemente, en otro plano.