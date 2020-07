Los estigmas son un fenómeno ampliamente investigado por la medicina, y por el momento no se llegó a ninguna explicación científica para estas situaciones. Heridas sangrientas, marcas repentinas similares a las que sufrió Jesús, entre otras. Sin embargo, los estigmáticos no consideran su aflicción como una amenaza, sino como una bendición milagrosa, se sienten elegidos por Dios para enviar un mensaje. La primera persona que reflejó un estigma, a 1200 años luego de la muerte de Jesús. La mayoría son mujeres, y en este caso se trata de una niña de 11 años que derrama lágrimas de sangre de sus ojos.

La madre de la niña que vive en India le realizó todos los estudios necesarios para saber si algo malo estaba sucediendo en ella, pero los resultados dieron todos negativos, ante la preocupación de ambas. El extraño fenómeno médico es conocido como "hemolacria".

.

La pequeña de 11 años detalló que no siente dolor ni tampoco una emoción intensa al llorar lágrimas de sangre, sino que aquella sangre sólo cae de repente por su mejillas durante varios minutos, entre dos o tres veces al día. Los médicos le realizaron varias pruebas para encontrar la causa, pero no hallaron explicación alguna hasta el momento. Además, indicaron que la paciente no tiene antecedentes de traumas o enfermedades previas. Sus glándulas lagrimales demostraron estar intactas y los resultados de sangre eran claros. Aun así, mientras esté bajo observación durante los próximos días, la niña continuará llorando lágrimas de sangre.