El núcleo interno de la Tierra es una "cápsula del tiempo". Este tema hace que haya que recordar las épocas del colegio secundario y tratar de recordar lo que te enseñaron sobre las capas que conforman la Tierra. Sucede que, si no hay sólidos recuerdos, no vale la pena el esfuerzo. Es que un nuevo hallazgo sugiere que habrá que replantear lo que hasta ahora se sabía del núcleo interno del planeta.



Un equipo de científicos de la Universidad Nacional de Australia afirma que obtuvieron las pruebas para confirmar que el centro de la Tierra es sólido, algo que hasta ahora era solo una sospecha.

¿Qué hay en el centro?

Lo científicos descubrieron, además, que es sólido y más blando de lo que se pensaba. "Esto significa que se puede deformar más fácilmente y tiene varias implicaciones para entender su composición mineral y el interior profundo de la Tierra”, explica a BBC Mundo el ingeniero físico Hrvoje Tkalcic, coautor de la investigación.



Los científicos analizan las ondas sísmicas para aprender sobre el centro de la Tierra. Entre las implicaciones que menciona Tkalcic están la comprensión de fenómenos como la rotación del núcleo central respecto del manto de la Tierra, los cambios en la duración de los días y el campo geomagnético que influye directamente sobre la vida en la superficie terrestre. "El núcleo central de la Tierra es una profunda cápsula del tiempo, desde la cual podemos entender el pasado, el presente y el futuro del planeta", dice Tkalcic, que luego describe el núcleo central como "un planeta dentro de un planeta. Es una esfera caliente con una masa de cien quintillones (1 seguido de 30 ceros) de toneladas de hierro y níquel que yace a 5.150 kilómetros debajo de la superficie, a la espera de ser descubierta" .



Aún falta descubrir más



Por ahora llegar a esas profundidades resulta imposible, así que la manera de aprender del núcleo interno es a través de las ondas sísmicas. Entonces, ¿cómo se sabe qué hay en el centro de la Tierra? La clave estuvo en analizar las llamadas “ondas J”, un tipo de onda que solo puede viajar a través de objetos sólidos. Hasta ahora, la rigidez del núcleo central no estaba bien determinada porque no había una observación directa de las ondas que lo atraviesan. “Con este estudio lo logramos”, explica Tkalcic. “Detectamos la presencia de ondas J, medimos su velocidad en el núcleo central y, con base en ello, obtuvimos una medida de su rigidez”.



Conjeturas científicas

Cómo sería el mundo si fuera realmente plana, según la ciencia. De acuerdo con la revista Science, donde fue publicado el estudio, este hallazgo "concluye 80 años de búsqueda de la prueba de la solidez del núcleo central”. Las ondas J del interior de la Tierra son tan pequeñas y débiles que siempre ha sido el “Santo Grial” que los sismólogos han querido hallar. En este caso, en vez de buscar la llegada directa de ondas J, Tkalcic y su colega Thanh-Son Pham se enfocaron en hallar las similitudes entre varios sismogramas obtenidos en distintas partes del mundo.

El tercer elemento

Estos hallazgos les permitieron construir una "huella digital" de las ondas sísmicas de la Tierra, a partir de la cual pudieron detectar las ondas J y medir su velocidad con una certeza sin precedentes. ¿Qué sigue? El hallazgo, aunque resulta prometedor, hace que surjan nuevas preguntas.



Y nadie lo duda: Conocer el interior del planeta es un gran paso para conocer más del universo exterior. "Aún nos queda saber cuál es la causa física de que el núcleo central sea menos rígido de lo que esperábamos", dice Tkalcic.

"Aún estamos en una etapa de descubrimiento sobre su composición química, qué otros elementos además del hierro y el níquel la componen, de qué tamaño son los granos, qué tan rápido se solidifican, qué tan viejos son…". Por eso, Tkalcic se muestra optimista. "La comprensión de otros planetas se basa en la comprensión de nuestro propio planeta, y un día, cuando la humanidad se embarque en ese viaje espacial en busca de nuevos mundos, ese viaje será posible gracias a este conocimiento".

Una duda enorme que se mantiene

Aunque muchos científicos en diferentes momentos de la historia de la Tierra han estudiado desde distintos ángulos la composición de las entrañas mismas del planeta, hay que considerar que todo sigue envuelto en grandes dudas.



Los nuevos estudios, con los más modernos métodos para analizar el núcleo parecen demostrar claras diferencias con anteriores investigaciones, respecto de la solidez pero al mismo tiempo la menor dureza del núcleo. Claro que habrá que considerar que son todas presunciones, porque se sigue sin poder llegar hasta ese límite que, por el momento, resulta poco menos que infranqueable.



Por el momento, y aunque las diferentes capas parecen claramente determinadas, esto no impedirá que los conspiradores de siempre sigan considerando la posibilidad de una parte ahuecada, quizá habitada y no descubierta aún, a pesar de ciertos indicios y certezas que no logran ser reconocidos. ¿Habrá un inframundo como algunas civilizaciones antiguas referencian? ¿Puede llegar a suceder que en medio de todas esas capas exista ese submundo del que muchos dicen se conecta con el exterior por algunas entradas, como las potenciales que podrían existir en los polos? Habrá que seguir estudiando.